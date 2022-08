Symbid overgenomen door crowdfunder SeedBlink

SeedBlink, het Europese co-investeringsplatform voor tech startups, heeft de overname afgerond van Symbid, een van ’s werelds eerste crowdfundingplatformen voor durfkapitaal. De deal versterkt de aanwezigheid van SeedBlink als een pan-Europese speler, verbreedt haar geografische voetafdruk in Centraal- en Oost-Europa en de Benelux, en draagt bij aan haar missie om de investeringsinfrastructuur voor durfkapitaal uit te bouwen voor Europese tech-bedrijven in alle groeistadia.

De platformen van SeedBlink en Symbid hebben samen meer dan 110 miljoen euro aan investeringen in 250 startups gerealiseerd, met behulp van een (gecombineerd) netwerk van 62.000 investeerders. De overname vergroot de investeerderspool van SeedBlink aanzienlijk dankzij de uitbreiding met het Symbid-netwerk van vermogende particulieren. Ook het netwerk van professionele financieringspartners waarmee Symbid is verbonden – zoals banken, VCs en angel investors – versterkt de positie van SeedBlink.

Symbid is in 2011 opgericht door een team van Nederlandse ondernemers als een van de eerste crowdfundingplatforms in de wereld en heeft een community opgebouwd van ruim 50.000 investeerders, voornamelijk uit de Benelux. In de eerste 10 jaar van haar bestaan (tot eind 2021) heeft Symbid in totaal €35 miljoen aan investeringen (aandelen en converteerbare obligaties) gerealiseerd, voor meer dan 180 startups, waarvan 67 in de technologiesector.

Voordelen voor Symbid-investeerders

In de toekomst zal het Symbid-team de investeringsactiviteiten in de Benelux blijven leiden. Symbid-investeerders zullen profiteren van nieuwe kansen en toegang krijgen tot pan-Europese investeringsmogelijkheden dankzij een groter netwerk en meer slagkracht. De overname zal verder geen gevolgen hebben voor de huidige investeringen. Symbid-investeerders krijgen meer mogelijkheden voor portefeuillediversificatie en kunnen profiteren van een grotere focus op de technologiesector in heel Europa.

Gelanceerd in het begin van 2020, heeft het SeedBlink-platform al meer dan 75 miljoen euro gemobiliseerd in startup investeringen en meer dan 12.000 investeerders uit 60 landen aangetrokken. De portefeuille bestaat inmiddels uit 62 gefinancierde Europese bedrijven. Deals waarin SeedBlink-gebruikers hebben deelgenomen als mede-investeerders zijn onder meer FlowX, Dronamics, Hunch en Druid. In minder dan 3 jaar tijd zagen investeerders via de recent gelanceerde secundaire markt al terugbetalingen met rendementen variërend van 2,5 tot 4,75 keer hun investering.

Ionut Patrahau, Managing Director & Corporate Development van SeedBlink: “Beide bedrijven hebben naam gemaakt door particuliere investeerders toegang te bieden tot geselecteerde Europese startupkansen, dus dit is een natuurlijke stap in het consolidatieproces in Europa. Innovatie is de drijvende kracht achter de nieuwe economie, en de combinatie van SeedBlink en Symbid zal de portfoliodiversificatie en de investeringsinfrastructuur ten goede komen, waarbij de kansen in Oost en West worden samengebracht. De Benelux staat bekend als een sterke tech-regio in Europa, dankzij de aanwezigheid van toonaangevende tech-steden, welvaart, een sterke overheidsaanwezigheid en een hoogopgeleide beroepsbevolking met goede connecties.”

Robin Slakhorst, oprichter van Symbid: “Wij geloven dat Europa meer technologische innovatie nodig heeft om concurrerend te worden op het wereldtoneel. Doortastende ondernemers moeten worden gefinancierd met voldoende kapitaal om hun ambities waar te kunnen maken. Investeerders hebben professionele en gestructureerde toegang nodig tot deze venture mogelijkheden. De bundeling van krachten zal ons helpen het ondernemersecosysteem te versterken, door het aanbieden van een unieke digitale financieringsinfrastructuur, een secundaire markt en een slagvaardig netwerk van professionele investeerders die co-investeren met individuele investeerders door heel Europa.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17581 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht