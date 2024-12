Martin van Gooswilligen (Synvest): ‘Slimme spreiding van vastgoed is beter’

Martin van Gooswilligen heeft als directeur van Synvest tijdens de BeleggersFair de Cashcow Award voor Beste aanbieder beleggingsproducten in Vastgoed in ontvangst genomen. Reden voor ons om hem een aantal vragen te stellen.

Wat is de kracht van jullie producten?

Martin van Gooswilligen: “De kracht van onze producten ligt in de combinatie van een gedegen strategie en een slimme spreiding binnen onze fondsen. Bij SynVest bieden we beleggingen in zowel Nederlands als Duits vastgoed, waarbij we zorgvuldig kiezen voor locaties met sterke economische fundamenten en stabiele huurinkomsten. Deze regionale diversificatie draagt bij aan een evenwichtige portefeuille en beperkt de risico’s.”

“Daarnaast zorgen wij voor risicospreiding door te investeren in verschillende typen vastgoed. Dit geeft beleggers toegang tot een breed scala aan kansen en vermindert de afhankelijkheid van één sector of regio.”

Wat kunnen jullie zeggen over de behaalde rendementen.

“SynVest heeft de afgelopen jaren redelijk stabiele en concurrerende rendementen behaald, zelfs in uitdagende marktomstandigheden. Uiteraard zijn rendementen uit het verleden geen garantie voor de toekomst, maar we blijven ons richten op een lange-termijnvisie.”

Hoe heeft de vastgoedmarkt zich het afgelopen jaar ontwikkeld?

“De vastgoedmarkt heeft het afgelopen jaar zowel kansen als uitdagingen gekend. In bepaalde regio’s en sectoren, is de vraag sterk gebleven, tegelijkertijd in sommige segmenten voor druk gezorgd. Toch hebben onze investeringen in kerngebieden met stabiele huurinkomsten hun waarde bewezen.”

Hoe hebben de beleggers geprofiteerd van de dalende rente?

“De dalende rente zal in sommige opzichten bijdragen aan positieve ontwikkelingen voor onze vastgoedfondsen. Lagere financieringskosten hebben, helpen om de netto-opbrengsten te verbeteren en de waardering van vastgoed te ondersteunen. Tegelijkertijd blijven we ons bewust van de uitdagingen die deze situatie op lange termijn kan meebrengen, zoals de impact van toekomstige renteverhogingen. Wij blijven daarom focussen op zorgvuldig beheer en duurzame groei, zodat we ook in veranderende marktomstandigheden waarde kunnen blijven creëren voor onze beleggers.”

Kun je stellen dat risico’s zijn omgeslagen in kansen?

“Ja, in bepaalde gevallen hebben wij risico’s kunnen omzetten in kansen door strategische keuzes te maken en onze portefeuille zorgvuldig te beheren. De dynamiek in de vastgoedmarkt, zoals veranderende vraag en aanbod, heeft mogelijkheden geboden om te investeren in goed gekozen objecten met stabiele huurinkomsten. Dankzij onze focus op risicospreiding binnen verschillende regio’s en sectoren zijn wij in staat geweest om deze kansen te benutten, zelfs in uitdagende marktomstandigheden.”

Stralende gezichten?

Martin van Gooswilligen: “Bij SynVest streven we naar het creëren van tevreden klanten door het realiseren van aantrekkelijke rendementen en een transparante dienstverlening.

Het is dan ook een eer dat we voor de zevende keer een Cashcow Award hebben gewonnen in de categorie Beste aanbieder beleggingsproducten in Vastgoed. Deze prijs betekent ontzettend veel voor ons, omdat het een directe waardering is van onze klanten en de markt. Het winnen van deze award is niet vanzelfsprekend. Het is een bevestiging dat onze inzet voor transparantie, kwaliteit en klantgerichtheid écht wordt gewaardeerd. Maar laten we eerlijk zijn: we kunnen dit alleen doen dankzij het vertrouwen van onze klanten en de enorme betrokkenheid van ons team. Samen maken we beleggen in vastgoed toegankelijk en succesvol voor zo veel mogelijk mensen, en dat maakt ons werk elke dag bijzonder. De zevende keer winnen voelt als een kroon op ons werk, maar ook als een motivatie om te blijven innoveren en groeien. We blijven ons inzetten om het verschil te maken voor onze beleggers en stabiele oplossingen te vinden die aansluiten bij hun financiële toekomst. Dank aan iedereen die op ons heeft gestemd en ons dit vertrouwen heeft gegeven.

Met trots en dankbaarheid,

Het team van SynVest.”

