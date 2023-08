Taymour Tamaddon (TRP): ‘Gezondheid is veilige haven’

Gezondheidszorg biedt een veilige haven met groeipotentieel in de naderende recessie. De sector toont veerkracht in een moeilijk beleggingsklimaat. Dat is de Visie van Taymour Tamaddon van TRP.



Tijdens periodes van marktonzekerheid heeft de gezondheidszorg historisch gezien altijd relatieve veerkracht getoond. Dit komt door de inelasticiteit van de vraag naar veel gezondheidszorgproducten en -diensten. Hoe de economie er ook voor staat, mensen worden nog altijd ziek, en dat zorgt voor constante vraag naar ziekenhuiszorg, medische verzekeringen, verbruiksartikelen en behandelingen voor chronische aandoeningen. Deze veerkracht van de sector werd opnieuw aangetoond tijdens de moeilijke marktomgeving in 2022, waarin de gezondheidszorgsector de S&P 500 Index met 15,8% overtrof.

De VS is een uitschieter op het gebied van gezondheidszorguitgaven

Tegelijkertijd biedt de gezondheidszorg aantrekkelijk groeipotentieel in de vorm van baanbrekende vooruitgang in geneesmiddelentherapieën en medische apparaten. De meest aantrekkelijke bedrijven in deze sectoren hebben niet alleen een sterk prijszettingsvermogen vanwege de innovatieve aard van hun producten, maar patenten en regelgevende goedkeuringen creëren ook duidelijke toetredingsbarrières, stelt Taymour Tamaddon, Portfolio Manager US Large‐Cap Growth Equity Strategy van T. Rowe Price.

Structurele groei uitgaven

Structurele sociaal-economische trends leiden tot een voortdurende groei in gezondheidszorguitgaven. Mensen leven langer en de ouderenpopulatie groeit, wat leidt tot een verhoogde consumptie van gezondheidszorgproducten en -diensten. Technologische vooruitgang en biologische ontdekkingen zorgen ook voor een toename van gezondheidszorgvoorzieningen. Om de veerkracht van wereldwijde gezondheidssystemen te versterken, zijn aanzienlijke en voortdurende investeringen vereist. Overheden zijn wakker geschud door de pandemie die een wake-up call was voor nationale gezondheidssystemen – en met name ziekenhuizen – omdat ze onder enorme druk kwamen te staan. Tamaddon ziet dat er inmiddels meer kapitaal wordt toegewezen aan de gezondheidszorg in verschillende sectoren.

Een complex, veelzijdig beleggingsuniversum

Vanuit beleggingsperspectief biedt het gezondheidszorguniversum gedifferentieerde kansen – veelzijdig, complex, innovatief en over het algemeen met een lage correlatie met wereldwijde macro-economische omstandigheden. Binnen de brede diversiteit van de gezondheidszorgsector lijken momenteel drie gebieden of subsectoren bijzonder aantrekkelijk, volgens Tamaddon, en rechtvaardigen daarom nader onderzoek.

Subsectoren bieden een scala aan beleggingsmogelijkheden

Beheerde zorg – Binnen de gezondheidsdienstensector is Tamaddon vooral gecharmeerd van beheerde zorgbedrijven, die de aanbieders zijn van Amerikaanse ziektekostenverzekeringen. Deze bedrijven zijn aantrekkelijk, mede vanwege hun defensieve kenmerken, maar ook omdat de markt de aanzienlijke waarde die deze bedrijven creëren, onderschat. Door contracten af te sluiten met een scala aan aanbieders, zoals ziekenhuizen, artsen, laboratoria en andere specialistische faciliteiten, kunnen ze verlaagde ziektekostenverzekeringspremies aanbieden aan hun leden en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg handhaven. Vanuit beleggingsperspectief worden veel van deze bedrijven momenteel verhandeld tegen waarderingen die het duurzame groeipotentieel aanzienlijk lijken te onderschatten.

Medische apparatuur – Een aantal van deze bedrijven verandert de gezondheidsresultaten door innovatie, van insulineafgifte voor diabetische patiënten tot robotchirurgie. De invloed van chirurgische robots in operatiekamers groeit snel. Robotchirurgen helpen ook om chirurgen meer precisie en controle over instrumenten te geven, wat leidt tot verbeterde resultaten, snellere hersteltijden, kortere ziekenhuisopnames en over het algemeen lagere heropnamecijfers. Het percentage operaties dat met robotchirurgen wordt uitgevoerd, is nog relatief klein, wat betekent dat het groeipotentieel aanzienlijk is.

Therapieën – Deze bedrijven staan op de voorgrond van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of therapieën om de patiëntenzorg en gezondheidsresultaten te verbeteren. Sommige bedrijven die uitstekende klinische gegevensupdates melden, trekken de aandacht van beleggers en worden beloond met grote koersstijgingen. Grotere farmaceutische bedrijven zijn ook op zoek naar mogelijkheden om biotechbedrijven over te nemen voor hun producten en technologieën. Deze fundamentele trends zijn waarschijnlijk alleen maar versterkt door de opkomst van de coronapandemie.

Vooruitkijkend

De macro-economische omgeving lijkt uitdagend te zijn in 2023 en daarna. Tamaddon gelooft ook dat een recessie waarschijnlijk is. De gezondheidszorg is doorgaans minder cyclisch gevoelig, en de defensieve kenmerken zouden de sector moeten helpen een eventuele economische vertraging te doorstaan. De diversiteit van de gezondheidszorg maakt het ook tot een bijzonder rijk beleggingsuniversum – van innovatie op het gebied van therapieën en medische apparaten tot de snelle adoptie van nieuwe technologieën en zorgmodellen, tot de defensieve groeikenmerken van de beheerde zorgindustrie.

