Technologische aanjagers. Een opfrisbeurt

De coronacrisis heeft de aandacht gevestigd op de noodzaak van automatisering, dat vooral een thema was in de maakindustrie, een hulp om de productiviteit te verbeteren en kwaliteitsproducten te produceren.

Schroders meent dat het automatiseringsniveau sterk zal stijgen, omdat innovatie een nieuwe slimme productierevolutie teweegbrengt. Op korte termijn heeft de Covid-19 pandemie de noodzaak van automatisering in de schijnwerpers gezet, maar er is ook een aantal structurele redenen waarom de automatisering weer op gang komt. Specialisten van Schroders zien zes innovatieve trends als aanjager van de automatisering en robotisering.

De coronapandemie en social distancing

De coronacrisis onderstreept het voordeel van automatisering. De activiteiten in verschillende sectoren zijn tot stilstand gekomen toen de pandemie zich ontvouwde als gevolg van de lockdowns. Zelfs wanneer de activiteit weer op gang komt, kunnen social distancing de productiecapaciteit van veel fabrieken beperken. Hogere automatiseringsniveaus zouden daarom een duidelijk voordeel bieden in termen van productiviteit en verminderde kans op toekomstige bedrijfsonderbrekingen.

Groei van e-commerce

De onstuitbare groei van e-commerce heeft een extra boost gekregen door de Covid-19 crisis nu meer consumenten online winkelen. Maar dit is een trend die sowieso al in opmars was. Al voor Covid-19 was het de automatisering van magazijnen en distributiecentra die de laatste jaren het snelst in opkomst was. Aangezien de e-commerce-penetratie door de pandemie toeneemt, zal deze trend versnellen.

Innovatie in robotica

Door de vooruitgang op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie (AI) zijn er robots ontstaan die veel meer taken kunnen uitvoeren dan voorheen het geval was. Verbeterde embedded technologie zoals 3D vision systemen zorgen ervoor dat robots kunnen “zien” waar ze zich in de ruimte bevinden. Dit heeft geleid tot de opkomst van “cobots” (collaboratieve robots) die veilig kunnen werken naast menselijke medewerkers en een meer geavanceerd scala aan mogelijkheden hebben, die zich vooral uitstrekken tot niet-herhalende taken. Met een breder scala aan mogelijkheden komt een bredere set van toepassingen. Automatisering werd vroeger sterk geassocieerd met de autoproductie, maar in toenemende mate worden robots gebruikt in technische en andere sectoren zoals de voedsel- en drankenindustrie. De robots kunnen nu flexibelere handmatige processen uitvoeren, zoals assemblage- en inspectietaken. Bovendien zullen door de schaalvergroting van de innovaties de kosten voor de productie en aankoop van dergelijke robots dalen. Als gevolg daarvan zullen ze waarschijnlijk op grotere schaal worden gebruikt in een breder scala van bedrijfssectoren.

Nieuwe focus op de toeleveringsketen

Een robuuste en flexibele toeleveringsketen is van levensbelang, dat is opnieuw gebleken tijdens de coronacrisis. De disruptie die de lockdowns veroorzaakte en die op verschillende tijdstippen in verschillende regio’s plaatsvinden, heeft geleid tot het besef dat de supply chains niet veerkrachtig genoeg zijn. Bedrijven zullen trachten toeleveranciers binnenslands te vinden of op z’n minst in de regio, naast dual sourcing (twee toeleveranciers voor hetzelfde product). Volgens onderzoek van Bank of America Merrill Lynch overweegt 83% van de sectoren met overzeese toeleveranciers hier verandering in te brengen. Automatisering zou een oplossing zijn.

Demografische ontwikkelingen

De arbeidsbevolking in de vijf landen met de grootste maakindustrie krimpt. In de VS is de arbeidsbevolking twee jaar ouder dan de gemiddelde leeftijd. Een kwart van de arbeiders in de maakindustrie is 55 jaar of ouder. Robotica en automatisering zijn hiervoor een oplossing.

Energie-efficiency en duurzaamheid

De steunpakketten van overheden die de vraag moeten stimuleren hebben een focus op duurzaamheid en de aanpak van klimaatverandering. Schroders meent dat automatisering een belangrijke rol speelt bij het verbeteren van de productiviteit en dus van de energie-efficiëntie. Nieuwe innovaties helpen bijvoorbeeld de behoefte aan menselijk toezicht op productielijnen te verminderen, waardoor de doorvoercapaciteit wordt verhoogd en de wachttijd in de productie wordt verlaagd.

Van maakindustrie naar logistiek, en nog breder

In plaats van dat de productiesector de belangrijkste drijfveer is, bleek uit onderzoek dat magazijn- en logistiekbedrijven de groei in de automatisering zullen aanjagen. Voor beleggers is dit zeer interessant, omdat het bevestigt dat bedrijven die robots produceren niet alleen afhankelijk zijn van traditionele automotive-klanten voor de groei. De vraag breidt zich uit naar andere productiesectoren en verhuist uit de fabriek naar de toeleveringsketen en het logistieke netwerk.

Automatisering kan resulteren in een hogere productiviteit, lagere arbeidskosten en een grotere energie-efficiëntie. Recente innovaties hebben ervoor gezorgd dat robots wendbaarder dan ooit zijn en een bredere inzetbaarheid hebben, wat betekent dat de automatiseringsvraag versnelt en minder cyclisch wordt.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15227 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht