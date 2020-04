Ter lering: Wat beleggers (hadden) moeten doen in een crisis (Robeco)

De coronacrisis heeft aandelen over de gehele linie geraakt, maar aandelen met eigenschappen als lage volatiliteit (low vol) en hoog dividend doen het in dergelijke situaties beter dan de markt, concluderen Pim van Vliet en Guido Baltussen, onderzoekers van Robeco’s quant team.

De beurzen maakten in het eerste kwartaal van 2020 een duikvlucht als gevolg van de wereldwijde uitbraak van Covid-19, het virus dat onderhand tienduizenden levens heeft geëist. De Amerikaanse aandelenmarkt verloor zo’n 20%.

Van Vliet en Baltussen keken naar de performance van verschillende factoren en zagen dat momentum en low volatility het beter deden dan de markt, terwijl smallcaps en (waarde)aandelen met een hoog dividend achterbleven. ‘Een accent op kleine waardeaandelen zou de performance al flink geschaad hebben tijdens de verkoopgolf.’

Vervolgens keken de onderzoekers naar de tijd van de Spaanse Griep, toen de pandemie miljoenen slachtoffers maakte. In deze periode in 1918-1919 daalde de markt aanvankelijk ook circa 20%. Hier zagen de onderzoekers: ‘Aandelen met een hoog dividend of lage volatiliteit boden bescherming, maar minder dan tijdens andere marktcorrecties.’

Als ook andere crises van voor 1926 worden bezien, komen Van Vliet en Baltussen tot de slotsom dat een ‘conservatieve’ strategie die is gericht op meerdere stijlen, ofwel een mix van low volatility, momentum en high dividend, ‘de verliezen wist te beperken tijdens de correcties en een outperformance te realiseren tijdens het herstel.’

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14748 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht