Tesla staat op punt te crashen

Tesla-aandelen zijn dicht bij een recordhoogte gekomen, met een stijging van 5,9% op dinsdag, wat de totale waarde van het bedrijf op 1,2 biljoen dollar brengt. De stijging van de aandelenprijs heeft ook geleid tot een aanzienlijke verhoging van het persoonlijke vermogen van CEO Elon Musk, dat nu is gestegen naar 384 miljard dollar. Dit maakt hem weer de rijkste persoon ter wereld, volgens de Bloomberg Billionaires Index.

Het optimisme rond Tesla is te danken aan de positieve vooruitzichten voor de elektrische auto-industrie en de sterke vraag naar Tesla’s voertuigen. Het bedrijf heeft recentelijk zijn productiecapaciteit verhoogd en nieuwe modellen aangekondigd. Desondanks zijn er ook zorgen over de concurrentie in de EV-markt, die steeds drukker wordt, en over de productie-uitdagingen die Tesla in het verleden heeft ervaren. Analisten blijven verdeeld over de toekomst van Tesla.

Al met al blijft Tesla een belangrijke speler in de auto-industrie en een aantrekkelijke optie voor beleggers, met de aandelenkoers die naar nieuwe hoogten stijgt. Echter, de Predictive Ranges (roze, witte en groene zones in de chart) voorspellen niet veel goed. Op basis van deze indicator staat de koers aan de top van zijn technische kunnen. Er moet zelfs rekening worden gehouden met een crash in de vorm van een koersdaling van 424,77 dollar naar 350 dollar, een min van 18% na een stijging van 70% sinds begin dit jaar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20510 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht