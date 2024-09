Teveel nadruk op ‘data-afhankelijkheid’

“Beslissingen van de Federal Reserve zijn data-afhankelijk.” Door die opmerking van Fed-voorzitter Powell, waarin geen lange-termijn visie lijkt schuil te gaan, reageren financiële markten uiterst nerveus op elk macro-economisch cijfer dat afwijkt van de verwachting.

In de VS werd gisteren bekend dat de nieuwe bestellingen bij productiebedrijven in augustus tegenvielen ten opzichte van juli. Het leidde er indirect toe dat het aandeel van NVIDIA daalde met 9,5%. Dat komt overeen met een daling in beurswaarde van meer dan $250 miljard, de grootste daling voor een bedrijf in de S&P 500 Index ooit. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Het interessante is dat Powell zijn opmerking over data-afhankelijkheid al jaren achtereen maakt. Ook gaf de centrale bank in de fameuze ‘dot plot’ duidelijk aan voor eind 2024 een beleidsrente van ongeveer 5% te voorzien, gevolgd door een daling naar 4% eind 2025 en verder naar 3% eind 2026. In het beste geval lijkt de markt dat te vergeten, in het slechtste geval wordt het commentaar van Powell en de zijnen niet geloofd. Aan het begin van de maand september, historisch gezien en gemiddeld genomen toch al niet zo’n beste beursmaand, zorgt het voor een volatiliteit op de beurs die we lange tijd niet hebben gezien.

Loopt de Amerikaanse werkloosheid vrijdag op tot boven de 4,3%?

Het belangrijkste macro-economische cijfer komt uit op 6 september, aanstaande vrijdag. Om 14.30 uur Nederlandse tijd wordt in de VS het werkloosheidcijfer geüpdatet. Vorige maand schoot het getal onverwacht van 4,1% naar 4,3% op jaarbasis. Dat leidde tot forse koersdalingen op vrijdag 2 augustus, gevolgd door nog sneller dalende aandelenkoersen op 5 augustus, de dag die met veel drama al snel ‘Black Monday 2024’ werd genoemd.

Op 6 september wordt verwacht dat de Amerikaanse werkloosheid tussen augustus 2023 en augustus 2024 is gestegen met 4,3% en dus ten opzichte van de vorige publicatie gelijk is gebleven. Een lager getal kan zenuwachtige beleggers enigszins kalmeren en geeft aanleiding voor een verlaging van de rente met 0,25% door de Fed op 18 september 2024. Bij een percentage van 4,4% of zelfs 4,5% is het ‘stoelriemen vast’ en zal de markt zich opmaken voor een ‘jumbo-verlaging’ van 0,5% in één keer. De kans op een grotere beursbewegingen dan op 2 augustus is in dat scenario aanzienlijk, omdat de afdronk zal zijn dat de Fed net als in 2021 (toen de inflatie niet ‘tijdelijk’ bleek te zijn) te laat in actie komt.

Volatiliteit is iets anders dan risico

Beleggers doen er verstandig aan om volatiliteit niet te verwarren met risico. Het lange-termijn plaatje is vooralsnog in tact. De piek in de periode van hoogconjunctuur is geweest. Met een serie van renteverlagingen, misschien wel tot 4% in 2025 en tot 3% in 2026, koelt de economie waarschijnlijk af. Bedrijfswinsten voor Amerikaanse bedrijven in de toonaangevende S&P 500 Index worden op dit moment nog steeds verwacht te stijgen met meer dan 10%. De verwachting is dat de grootste technologiebedrijven volgend jaar minder bijdragen aan die stijging en alle andere bedrijven in de index, gemiddeld genomen, juist meer. Vooralsnog wordt er daarom op dit moment vanuit gegaan dat de afstraffing van aandelen zoals NVIDIA winstnemingen zijn op beleggingen die in anderhalf jaar tijd heel hard waren gestegen. Dat leidt tot meer volatiliteit op de beurs, maar is iets anders dan risico of een verhoogde kans op een recessie.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht