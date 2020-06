Thailand en China zijn niet de ‘beste’ opkomende markten

In onzekere tijden hebben beleggers niet de grootste behoefte om te beleggen in opkomende markten. Economische problemen kunnen versterkt doorwerken in de resultaten door valutaverliezen en extra koersdruk door de uitstroom van kapitaal uit de markt.

De economen van de ABN Amro hebben er niet alleen een longread over geschreven (Lees hier het hele verhaal ) maar ook een handzame tabel, een soort van leidraad.

Afgaande op het aantal groene balkjes scoren Argentinië en Venezuela belabberd laag, maar dat zal niemand verbazen. De Filippijnen hebben de meeste groene indicatoren. Thailand en China hebben er 7 , en Mexico en Vietnam hebben er 6. Teleurstellend laag scoren Brazilië, India en Indonesië, landen die onvoldoende in staat blijken te zijn om hun potentie te verzilveren. Het zijn interessante ratio’s voor een belegger in ETF’s.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

