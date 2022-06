Thomas Hodges (BG): ‘Tech groeit’

Het aantal Europese ‘unicorns’ in de technologiesector groeit en dat is voor een groot deel te danken aan durfkapitaal. Durfkapitaal helpt ondernemers schaalgrootte te bereiken en creëert kansen voor Europese investeerders. De Visie van Thomas Hodges, Investment Specialist Europese aandelen van Baillie Gifford.

Lange tijd hebben beleggingsexperts in Europese aandelen hun adviezen geformuleerd in termen van een ’te verwachten cyclische opleving’ of ‘waarderingsgedreven kansen’ ten opzichte van Amerikaanse aandelen. In de afgelopen jaren, echter, hebben Europese beleggers op de private markt een ongekende verandering in de manier van denken en aanpak doorgemaakt. “Private investeerders hebben de ontwikkeling gesteund van een Europees technologie-ecosysteem dat steeds sterker wordt. Durfkapitaal- en andere early-stage investeerders wereldwijd hebben dit opgemerkt, wat ervoor heeft gezorgd dat bij een derde van alle Europese technologiedeals in 2021 ten minste één Amerikaanse of Aziatische durfinvesteerder betrokken was. Het resultaat is een vliegwieleffect in de Europese techsector waarbij succes leidt tot nog meer succes.”

Hodges verwacht dat in de loop van de tijd steeds meer van deze opwindende, innovatieve bedrijven naar de beurs zullen gaan, waardoor de kansen voor beleggers in Europese aandelen zullen verbeteren. “Europa maakt een belangrijke periode van transformatie door, aangedreven door een herlevende ondernemersambitie.”

Kanshebbers

Uit de analyse blijkt dat het merendeel van de underperformers last hebben van een verandering in het marktsentiment en niet van een ongunstige verandering van de operationele gang van zaken of de vooruitzichten van de bedrijven. Verschillende bedrijven hebben indrukwekkende vooruitgang geboekt, waarbij Spotify een stijging van zijn brutowinstmarge liet zien, terwijl HelloFresh en Delivery Hero blijven investeren in uitbreiding. Hodges: “Met dit in het achterhoofd hebben we bestaande posities vergroot die te lijden hebben gehad van koerszwakte, maar waarvan we geloven dat ze op de lange termijn een aanzienlijk opwaarts potentieel hebben.”

