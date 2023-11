Tiffany Wilding (Pimco): ‘Fed balanceert om verkrapping te voorkomen’

De Federal Reserve (Fed) heeft de beleidsrente bij de vergadering van deze week ongewijzigd gelaten. Volgens Tiffany Wilding, econoom bij Pimco, legt de Fed de lat nu hoger voor toekomstige renteverhogingen nu de financiële voorwaarden verder zijn verkrapt.

De rentepauze door de Fed was tegen de marktverwachtingen in. Een aantal Fed-medewerkers hield in september nog rekening met een extra renteverhoging in 2023. Jerome Powell gaf bovendien aan dat de recente kracht mogelijk te wijten is aan de post-pandemische normalisatie van immigratie, samen met een verbetering van de arbeidsparticipatie.

Volgens Pimco gaan Fed-medewerkers er nu vanuit dat de Fed ook in december de rente niet verhoogt. “De economische cijfers tussen nu en dan kunnen ze nog op andere gedachten brengen.”

Hoewel de groei van het Amerikaanse bbp volgens het Bureau of Economic Analysis in het derde kwartaal ongelooflijk sterk was met 4,9%, verwacht Wilding een aanzienlijke vertraging in het vierde kwartaal. Op basis van Powells persconferentie lijkt dit geen aanleiding te zijn voor extra verkrapping. “In plaats daarvan lijkt de Fed de rem erop te willen houden en te kijken hoe de economie zich begin volgend jaar ontwikkelt.”

Financiële markten reageerden positief op het geduld van de Fed. De obligatierente daalde en de aandelenkoersen stegen. Volgens Wilding onderstreept dit echter alleen maar de balanceer-act die Fed-medewerkers de komende maanden zullen moeten uitvoeren om ervoor te zorgen dat de financiële voorwaarden voldoende restrictief blijven. “Een aanzienlijke versoepeling van de voorwaarden zou de Fed in een lastige positie brengen, waarin ze gedwongen zou kunnen worden om het monetaire beleid te verkrappen.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19108 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht