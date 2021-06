Tiffany Wilding (Pimco): ‘Geen hogere rente’

Na een ongelijk over sectoren en regio’s verdeeld herstel dit jaar, verwacht Pimco dat de wereldwijde groei volgend jaar afzwakt naar een nog steeds bovengemiddeld niveau. De inflatie zal naar verwachting komende maanden pieken. De Visie van Tiffany Wilding, econoom Pimco.

Hoe hoog en tijdelijk de inflatiepiek zal zijn, hangt vooral af van haperingen aan de aanbodzijde van de economie. Een verhoogde macrovolatiliteit zal zich vertalen in een verhoogde marktvolatiliteit. Nu de pandemie in een groot deel van de wereld aan het afnemen is, heeft stimulerend beleid waarschijnlijk ook een piek bereikt en zal dit de komende maanden een regelrechte rem op de groei worden. Ondertussen zijn verschillende centrale banken van ontwikkelde markten ofwel begonnen met het nemen van stappen in de richting van beleidsnormalisatie of hebben plannen om dit te doen.

De inflatie zien ze weer afnemen als tekorten, zoals aan halfgeleiders, afnemen. Al met al voorspellen we dat de inflatie in ontwikkelde landen 2021 zal uitgaan op een gemiddeld jaarlijks tempo van 3%, alvorens terug te matigen tot 1,5% in 2022 – onder de doelstellingen van de centrale banken. Daarom voorlopig geen verhogingen van de beleidsrentes.

