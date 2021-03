Timme Spakman (ING): ‘Herstel en hogere rente’

Nu het herstel van de coronapandemie steeds dichterbij komt lopen wereldwijd de kapitaalmarktrentes op. De Visie van Timme Spakman, econoom ING.

Met uitzondering van in Australië zien centrale banken nog weinig noodzaak te handelen op die stijgende marktrentes. Afgelopen weekend stemde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden voor het economische steunpakket van 1900 miljard dollar. De Senaat zal zich waarschijnlijk volgende week over het voorstel buigen. Terwijl het veelbesproken steunpakket naar de eindstreep kruipt, zijn beleggers zich steeds meer zorgen gaan maken over oververhitting en inflatie in de VS.

Niet alleen in de VS maar ook wereldwijd zijn de kapitaalmarktrentes opgelopen tot de hoogste niveaus sinds het uitbreken van de pandemie. In Australië liep de rente op 10- jaars staatspapier op tot 1,93%. In reactie hierop verdubbelde de Australische centrale bank maandag zijn obligatieaankopen wat zorgde voor een daling van 25 basispunten. De interventie van de Australische centrale bank droeg mogelijk bij aan de verwachting dat andere centrale banken de stijgende kapitaalmarktrentes ook zouden proberen te pareren.

Fed

De Federal Reserve lijkt de noodzaak hiertoe echter (nog) niet te voelen. De voorzitter van de Fed, Jerome Powell, herhaalde gisteren, in een toespraak op een evenement van de Wall Street Journal, de boodschap dat de stijging van de inflatie naar verwachting tijdelijk zal zijn en dat de arbeidsmarkt nog verre van hersteld is. Hij voegde hier aan toe terughoudend te zullen zijn met het afbouwen van het huidige ruime monetaire beleid. Markten hadden klaarblijkelijk meer verwacht en reageerden teleurgesteld op de gematigde houding van de Fed ten aanzien van de gestegen marktrentes. Al tijdens de toespraak steeg de Amerikaanse 10-jaars rente met 6 basispunten en zette de S&P 500 een daling in om uiteindelijk 1,34% lager te sluiten.

Valuta

Ook valutahandelaren leken meer actie van de Fed te hebben verwacht; direct na de toespraak sterkte de dollar aan. Voor een euro moest 1,19 dollarcent worden neergelegd terwijl dit eerder nog 1,20 was. Ook het OPEC akkoord om de olieproductie niet verder te vergroten kan hebben bijgedragen aan de rentestijging. De olieprijs steeg gisteren na berichten over het nieuwe productieplafond. Alhoewel ook in de eurozone de rente oploopt en er een tijdelijk wat hogere inflatie aan zit te komen, is de situatie hier fundamenteel anders dan in de VS. Dit werd nog maar eens onderstreept door cijfers over de detailhandelsverkopen in de eurozone die gisteren werden gepubliceerd. Deze verkopen daalden in januari fors met -5,9%, terwijl deze in de VS in dezelfde maand – zoals eerder bekend gemaakt – juist met 5,3% zijn gestegen. Een in de VS minder strikte lockdown en grotere begrotingsstimulering ligt aan dit verschil ten grondslag. Met een in de VS nieuw omvangrijk steunpakket in het verschiet en een meer voortvarend vaccinatieprogramma lijkt dit verschil alleen maar groter te zullen worden. Volgende week horen we hoe de ECB aankijkt tegen de inflatie (in februari bleef deze onveranderd op 0,9%) en opgelopen marktrentes.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht