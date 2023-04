Tina Fong (Schroders): ‘Wat betekent een recessie voor uw beleggingsportefeuille?’

Nu de Amerikaanse economie veerkrachtiger lijkt dan velen hadden verwacht, heeft de recente onrust in de banksector het debat over de vraag of er een zachte landing of een recessie komt, nog verder aangewakkerd. Tina Fong, strateeg bij Schroders, heeft 50 jaar aan data geanalyseerd om te zien hoe verschillende beleggingen in economisch zware tijden hebben gepresteerd.

Recessies worden vaak gekenmerkt door een terugval van de groei en een daling van de inflatie, wat de beleidsmakers ertoe aanzet het monetaire of begrotingsbeleid, of vaak beide, te versoepelen. Beleggers zochten tijdens recessies doorgaans de veiligheid op van staatsobligaties en tot op zekere hoogte bedrijfsobligaties. De Amerikaanse dollar gold ook als veilige haven tijdens een recessie. Aandelen en grondstoffen worden daarentegen hard getroffen door de afname van de economische activiteit.

Afbeelding: Tijdens vorige recessies staatsobligaties bovengemiddeld goed

In het algemeen dalen de aandelenkoersen tijdens een recessie. Maar de meer defensieve sectoren, zoals niet-duurzame consumentengoederen en gezondheidszorg, behaalden gemiddeld de hoogste rendementen. De meer cyclische sectoren van de markt presteerden daarentegen het slechtst. Beleggers zoeken in tijden van economische stress naar bedrijven met een superieure winstgevendheid en robuuste balansen.

Sommige van de slecht presterende sectoren, zoals vastgoed en financials, herstellen tegen het einde van de recessie sterk. Zelfs de prestaties van sommige van de meer rentegevoelige cyclische sectoren, zoals consumentengoederen en tech, veren voor het einde van een recessie terug. Zij profiteren van het feit dat de markt een herstel van de economische activiteit en de bedrijfswinsten verdisconteert. Defensieve sectoren zoals nutsbedrijven hebben aan het begin van de recessie sterke winsten geboekt, maar tegen het einde ervan verliezen geleden.

Afbeelding: Defensieve sectoren presteren beter dan de brede markt

Hoe presteren verschillende aandelenstrategieën tijdens een recessie?

Tijdens vorige recessies waren de meer defensieve strategieën de winnaars. Het lijkt erop dat beleggers beschutting zochten in kwaliteitsbedrijven met sterke balansen en een stabiele kasstroom.

De groeistrategie heeft in de afgelopen 30 jaar sterke rendementen opgeleverd tijdens recessies door de toegenomen dominantie van tech-aandelen in de index.

Techbedrijven genereren doorgaans een groot deel van hun winst in de toekomst, zodat de renteverlagingen betekenen dat hun toekomstige kasstromen tegen een lager tarief worden verdisconteerd.

De slechtst presterende strategieën zijn daarentegen small-cap en waardeaandelen. Waardeaandelen worden getroffen door de dalende rente, omdat zij positief gecorreleerd zijn met hogere rendementen op staatsobligaties. Small caps leveren tijdens recessies doorgaans negatieve rendementen op, maar presteren tegen het einde ervan weer sterk. Het lijkt erop dat beleggers het herstel van de winstgevendheid van kleinere bedrijven beginnen te verdisconteren, omdat zij waarschijnlijk meer profiteren van een soepeler monetair beleid dan large-caps.

Grondstoffen hebben het zwaar te verduren (behalve goud)

Grondstoffen hebben het tijdens een recessie doorgaans zwaar te verduren. De slechtst presterende sectoren zijn energie en industriële metalen. Goud daarentegen heeft de neiging om te schitteren tijdens recessies omdat beleggers hun toevlucht zoeken bij een veilige haven. Het onderzoek van Fong is gebaseerd op recessies in de VS in het verleden en houdt geen rekening met China, dat momenteel de grootste grondstoffenverbruiker is. Nu verwacht wordt dat de VS later dit jaar in een recessie zullen belanden, zal de groei in China waarschijnlijk sterk aantrekken. Het herstel in China zal naar verwachting vooral in de dienstensector plaatsvinden, wat de energiesector meer kan ondersteunen en een deel van de potentiële rem van een Amerikaanse recessie kan compenseren.

Afbeelding: Grondstoffen, edelmetalen uitgezonderd, worden doorgaans hard geraakt tijdens een recessie

Timing is niet gegarandeerd

Hoewel er geen garantie is over de timing van de recessie, verwacht Schroders dat die in de tweede helft van dit jaar zal plaatsvinden. Dit zou voor beleggers waarschijnlijk de weg vrijmaken om in de eerste maanden van de recessie op zoek te gaan naar defensieve activa.

