Traden in kansrijke grondstoffen, Mastereclass door Salah Bouhmidi, marktdeskundige IG

Masterclass door Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets Europe bij IG. Hoe gaat het verder op de grondstoffenmarkten? Komt er wel of niet een correctie?

Op basis van onderzoek van allerlei asset classes blijkt dat grondstoffen de grote winnaars zijn dit jaar. Bij aandelenmarkten zijn er vooral dalingen. Er is dus sprake van een rotatie van aandelen naar grondstoffen.

We zien deze ontwikkeling terug bij de valuta’s. “Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne op 24 februari hebben met name valuta’s die gerelateerd zijn aan grondstoffen hiervan geprofiteerd als onder meer de Mexicaanse peso, de Braziliaanse real, de Noorse kroon en de Nieuw-Zeelandse dollar.”

De commodity-index zit in een stijgende driehoek. De markt test een doorbraak.

Koper: Netto-longposities worden verder opgebouwd bij stijgende toppen en dieptepunten. Er is dus sprake van een bullish markt. Zilver is nog netto long. Olie staat onder druk nadat de VS strategische voorraden is gaan aanspreken, maar er zijn krachten aanwezig die voor een stijgende prijs kunnen zorgen. Goud blijft zich op een hoog niveau bewegen. Shell is een kansrijk aandeel.

