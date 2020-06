Trump’s ‘blame China’-strategie

De spanningen tussen China en de VS zijn de laatste tijd toegenomen omdat de Amerikaanse president Donald Trump de “blame China”-strategie het middelpunt van zijn herverkiezingscampagne heeft gemaakt. Dit heeft zich gemanifesteerd in een reeks bedreigingen en acties van de VS in de afgelopen weken.

China heeft in grote lijnen gereageerd met evenredige maatregelen, hoewel sommige recentelijk genomen maatregelen de spanningen verder hebben doen oplaaien. Verdere escalatie is mogelijk naarmate de verkiezingen in November naderen. Dit kan gevolgen hebben voor de financiële markten, meent Chris Kushlis, Fixed Income Sovereign Analyst, Asian Markets bij T. Rowe Price. Hij geeft aan op welke vijf belangrijke pijnpunten in de Chinees-Amerikaanse relatie beleggers de komende maanden moeten letten.

Handel: januari-handelsakkoord bedreigd

President Trump heeft gedreigd weg te lopen van de handelsovereenkomst die in januari is ondertekend, waardoor China hetzelfde dreigt te doen. De risico’s van het verbreken van de overeenkomst zijn duidelijk toegenomen. Het doel van het handelsakkoord was om verdere tariefescalatie tegen te gaan. Daarom is het mogelijk dat in het scenario waarin het akkoord niet standhoudt en de VS wegloopt, de bestaande tarieven voor geïmporteerde goederen verder worden verhoogd. Als reactie daarop zou China kunnen besluiten de renminbi te verzwakken. Voor de financiële markten vormt de ineenstorting van de handelsovereenkomst het grootste gevaar.

Technologie: ambitie en veiligheidszorgen botsen

Op het gebied van technologie is er grote concurrentie tussen de twee landen. Terwijl de VS probeert zijn positie als technologieleider te behouden met minder afhankelijkheid van China in de toeleveringsketen, streeft China ernaar om meer zelfvoorzienend te worden en een technologische krachtpatser van de toekomst te worden. De recente toename van de spanningen op dit gebied heeft te maken met de Chinese telecommunicatiegigant Huawei Technologies. Eerder kondigden de VS strengere beperkingen aan op het vermogen van Huawei om Amerikaanse technologie of software te gebruiken bij de fabricage van zijn halfgeleiders buiten de VS.

De nieuwe regels, die gepland zijn om in werking te treden in september, zullen enige druk uitoefenen, maar het is onwaarschijnlijk dat het Amerikaanse ministerie van handel ze zo stringent zal hanteren dat ze storend zijn. China’s mogelijkheden om op korte termijn aan het technologie-front terug te slaan, zijn beperkt. Op middellange termijn is het doel zelfredzaamheid en de Chinese regering zal blijven investeren in de opbouw van binnenlandse chipproductiecapaciteit die concurrerend is.

Financieel: beperkingen toegang tot internationale financiering

Op financieel gebied is in de afgelopen tijd een aantal ontwikkelingen geweest. De Amerikaanse Senaat keurde een wetsvoorstel goed dat sommige Chinese bedrijven kon tegenhouden om aandelen op de Amerikaanse beurzen te noteren, tenzij ze zich hielden aan bepaalde Amerikaanse boekhoudregels. Dit kan een aantal Chinese techreuzen raken, hoewel ze hun noteringen kunnen verplaatsen naar andere plaatsen, zoals Hongkong. In de wetsvoorstellen wordt momenteel ook voorgesteld dat het eventueel schrappen van de notering pas in 2025 zou plaatsvinden (of dat China drie jaar de tijd krijgt om overeenstemming te bereiken over de naleving van de voorschriften), zodat bedrijven de tijd hebben om hun noteringen te verplaatsen of de nodige maatregelen te nemen om aan de voorschriften te voldoen.

Politiek: verhoging inzet op geopolitiek toneel

Het Amerikaanse Congres overweegt een aantal anti-China wetsvoorstellen die een breed scala aan onderwerpen bestrijken, waaronder een coronavirus verantwoordelijkheidswet, het afnemen van de soevereine immuniteit tegen rechtszaken, en nieuwe wetsvoorstellen ten aanzien van Xinjiang en Tibet. Hier is het belangrijk om te kijken of wetsontwerpen die worden aangenomen strafmaatregelen verplicht stellen of de Amerikaanse president de vrijheid geven om te beslissen hoe ze eventuele sancties moeten opleggen.

Strategische relaties: Spanningen Hongkong, Taiwan, Zuid-Chinese zee

Hongkong heeft de laatste tijd veel aandacht gekregen maar het is minstens zo belangrijk de ontwikkelingen in Taiwan en de Zuid-Chinese Zee te volgen. Als reactie op het voorstel van China om door te gaan met een nationale veiligheidswet voor Hongkong, kondigden de VS aan dat ze Hongkong niet langer als autonoom van China beschouwen. Als gevolg daarvan zouden de VS een reeks maatregelen kunnen opleggen, waaronder gerichte sancties tegen Chinese functionarissen en het opheffen van de speciale handelsstatus van Hongkong. Aangezien de uitvoer van Hongkong relatief klein is, is dit laatste beheersbaar.

In de Zuid-Chinese Zee blijft de VS zijn marineactiviteit opvoeren, terwijl China zijn aanwezigheid blijft opbouwen en zich richt op schepen uit andere landen. Deze marine-manoeuvres hebben niet geleid tot grote incidenten, hoewel de mogelijkheid dat het tot een incident komt in de toekomst niet kan worden uitgesloten. Met betrekking tot Taiwan blijven de VS de regering daar prominent steunen. De meeste van deze daden zijn symbolisch, maar wel op zo’n manier dat het lijkt alsof Taiwan een onafhankelijk staat is, wat een duidelijke rode lijn is voor China. De huidige Taiwanese regering pleit weliswaar voor onafhankelijkheid als doel op lange termijn, maar is niet geneigd de situatie op dit moment te escaleren.

Het monitoren van deze vijf factoren zal belangrijk zijn, aangezien de Amerikaanse verkiezingscampagne de komende weken en maanden intensiever wordt. Verdere escalatie en verslechtering op een van deze gebieden kan het beleggerssentiment beïnvloeden en de volatiliteit op de financiële markten aanwakkeren.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

