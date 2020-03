Tweede historische fout van Powell in een maand

Financiële markten zijn niet onder de indruk van de besluiten die Fed heeft genomen. De euro/dollar komt niet van zijn plaats op 1,1104. Het is slechts een kwestie van tijd dat de dollar volledig aan gort gaat.

De Amerikaanse centrale bank, de Fed, heeft op 15 maart 2020 de historische beslissing genomen om de rente te verlagen naar nul procent met 100 basispunten en nog eens 700 miljard dollar in de economie te pompen. Qua timing uiterst ongelukkig. In een dalende markt moet je niet zeggen hoe slechts het gaat. In een stijgende markt kunnen dergelijke besluiten de beweging intensiveren. Goed of niet maar de markt bepaalt. Het is de tweede historische fout van Powell in een maand.

Een sterke daling van de dollar is onvermijdelijk, omdat het monetaire pakket niet de reële economie zal steunen door een vergroting van de consumptie van consumenten en bedrijven. De Amerikaanse overheid heeft weinig speelruimte. Rest het teruggrijpen naar het stimuleren van de export door een lagere dollar. Dat kan alleen succesvol zijn zonder de-globaliserende president als Trump.

Hoe geringer het valutaire succes, hoe groter de daling van de dollar zal zijn. De euro/dollar zit in het staartje van de correctie van fase 4 van de opgaande beweging die in 1985 is begonnen bij een theoretische euro/dollar van 0,66. Fase 5 kan leiden tot een aanval op de oude toppen van 1,60 en 1,80. Charttechnisch zou de val van de dollar kunnen leiden tot een waanzinnige beweging.

Er zitten veel terugkerende patronen in de euro/dollar. De opgaande beweging in 1985 en 2001 leidde in beide gevallen tot bijna een verdubbeling van de euro/dollar. Nog een opmerkelijk iets. Het verschil tussen de bodems van 2016 en 2001 is even groot als tussen de bodems van 2001 en 1985. In beide gevallen is het tijdsverschil 16 jaar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14653 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht