UBS: ECB kan de rente met 50 basispunten verhogen

De Europese Centrale Bank kan deze week een renteverhoging aankondigen van 50 basispunten. Deze zou hoger zijn dan verwacht, maar is zeker mogelijk door een aantal factoren zoals de zwakke euro en de voortdurende stijging van de inflatie in de tweede helft van het jaar. Dat zegt Lionel Oster, obligatiespecialist bij vermogensbeheerder UBS Asset Management in zijn analyse ‘ECB rate hikes: how could they start’.

Oster stelt dat de inflatie in Europa in de tweede helft verder kan doorstijgen omdat de effecten van de hogere gasprijzen nog altijd doorwerken in de cijfers. “Dit geldt helemaal als de toevoer van Russisch gas wordt stopgezet.”

De zwakte van de euro is volgens hem een andere reden waarom de inflatie blijft stijgen. “Een eerste grote renteverhoging helpt de ECB de euro te versterken. Eerder dit jaar gebeurde hetzelfde met de Zwitserse franc toen de centrale bank van Zwitserland onverwacht een verhoging met 50 basispunten aankondigde.”

Ook heeft de ECB haar zorgen uitgesproken over de obligatiespreads met Duitsland die oplopen naar niveaus die een negatief effect kunnen hebben op het monetaire beleid, zegt Oster. “Er is wel een nieuw instrument om dit fragmentatierisico aan te pakken, maar dat staat nog in de kinderschoenen. Het kan wel een manier zijn voor de meer ‘hawkish’ ECB-leden om een verhoging van 50 basispunten af te dwingen in ruil voor het inzetten van een instrument dat bepaalde delen van de markt meer steun geeft dan andere. Wat in deze interessant is, is dat sinds de aankondiging van het fragmentatie-instrument de Italiaanse spreads gestabiliseerd zijn. Dat kunnen de meer agressieve ECB-leden goed gebruiken.”

Een ander aspect dat een ruimere renteverhoging mogelijk maakt, is de bereidwilligheid van de Europese politiek om een ferme actie die de inflatie beteugelt, te steunen. Oster. “Europese politici staan onder druk om de prijsverhogingen te stoppen. Er zijn maatregelen in sommige landen om de stijging van de energieprijzen een halt toe te roepen, maar deze maatregelen zijn per definitie slechts tijdelijk van aard. Een sterk signaal van de ECB zal in de meeste Europese hoofdsteden, dus welkom zijn.”

