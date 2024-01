UBS ziet minder kansen voor obligaties

Op het eerste gezicht biedt het jaarbegin van 2024 nog betere vooruitzichten voor obligaties dan in 2023. Toch heeft vermogensbeheerder UBS AM de duration wat bijgesteld. De markten hebben immers al veel van het goede nieuws ingeprijsd, aldus Jonathan Gregory, hoofd van UK fixed income.

“Er waren heel wat redenen voor de verbazingwekkende trendbreuk in obligatierentes aan het einde van 2023, maar de belangrijkste had te maken met de Fed-bijeenkomst van december. Jerome Powell kondigde toen het einde aan van de renteverhogingen.”

“Andere redenen waren de positieve cijfers voor de Amerikaanse inflatie en de arbeidsmarkt sinds oktober 2023. En terwijl de Fed er misschien vertrouwen in heeft dat de VS een zachte landing kan maken, zijn de vooruitzichten elders in de wereld niet zo goed. Zowel de eurozone, China als het VK hebben te maken gehad met een combinatie van afnemende inflatie, zwakke groei en slechte vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar. Deze factoren zijn over het algemeen gunstig voor obligaties.”

“Ook de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England (BoE) hielden hun rente eind vorig jaar op hetzelfde niveau. Waarschijnlijk heeft ook hun rente een piek bereikt, hoewel ze dat zo niet zo expliciet zeiden als de Fed.”

“Maar de obligatiemarkten lopen op de zaken vooruit. Op het moment van ons schrijven impliceren de marktprijzen dat de Fed en de ECB de rente tegen de zomer met ongeveer een procentpunt zullen hebben verlaagd (de BoE iets minder met 50 basispunten), en de Fed met nog eens 50 basispunten tegen het einde van het jaar.”

“Dat is veel optimistischer dan wat de Fed zelf denkt. Zij gaat uit van een renteverlaging van ongeveer 75 basispunten dit jaar. In de VS, het VK en de eurozone zijn de tienjaarsrentes een procent of meer onder de pieken van eind vorig jaar.”

“In een reactie op de recente sterke positie van obligaties, hebben we de long duration in onze portefeuilles verminderd. Over het geheel van Amerikaanse en Europese staatsobligaties zijn onze wereldwijde strategieën nog steeds long, alleen minder dan eind 2023. De Global Aggregate Index rendeert momenteel 3,7% – bijna precies hetzelfde als op dit moment vorig jaar, maar nu met het vooruitzicht op een soepeler rentetraject.”

“De recente inflatiecijfers zijn immers teruggevallen tot dicht bij de doelstellingen van de centrale banken. De kans op renteverlagingen, zoals de zaken er nu voorstaan, lijkt nu groter dan op renteverhogingen. Dit lijkt het duidelijkst in de eurozone, die zich mogelijk al in een recessie bevindt. De consensus verwacht een groei van slechts 0,5% voor 2024. Als dit klopt, dan kan de ECB haar rente eerder en meer verlagen dan de Fed.”

“Zoals altijd zijn er tal van risico’s rond dit centrale scenario. Geopolitieke spanningen kunnen gemakkelijk uitmonden in een nieuwe energieprijsschok of meer problemen in de toeleveringsketen. Dat zou slecht nieuws zijn voor de inflatie, aangezien de prijzen waarschijnlijk zouden stijgen. Anderzijds moeten de centrale banken ook rekening houden met het veel hogere startpunt van de beleidsrente en de afzwakkende groei.”

