Uitverkoop Evergrande. Wat denken analisten?

De uitverkoop van Evergrande gaat door. Nu wordt een belang in een bank verkocht.

Evergrande heeft een belang ter waarde van 1,5 miljard dollar in Shengjing Bank verkocht aan de assetmanager Shenyang Shengjing Finance Investment Group. De opbrengst is een druppel op de schuldenplaat van 300 miljard dollar.

Evergrande staat 12% hoger op 2,99 HK dollar, wat nog altijd 80% lager is dan begin dit jaar.

Wat denken analisten

De problemen rondom het met schulden overladen vastgoedbedrijf Evergrande zijn een wake-up call voor beleggers in de Chinese vastgoedmarkt. Dat stellen verschillende vermogensbeheerders weinig overtuigend.

PGIM Fixed Income ziet in de situatie rondom Evergrande nieuw bewijs dat China verschuift van een vorm van marktkapitalisme naar een meer staatsgeleid kapitalisme. Het is echter nooit anders geweest. Het is momenteel niet waarneembaar dat de overheid een actieve rol speelt bij de ontrafeling van Evergrande. Als het muntje is gevallen, zal men zeggen dat het een teken van kracht is dat ‘de markt’ het probleem met sturende steun van de overheid heeft opgelost.

Volgens Amundi, Europa’s grootste vermogensbeheerder, vormt Evergrande geen systeemrisico. De afkoelende huizenmarkt in China de reden dat het de groeiprognose voor dit en volgend jaar naar beneden bijstelt, meent de vermogensbeheerder. Cijfers geven echter aan dat de huizenprijs de afgelopen maand met 4,2% is gestegen en dat de verkoop van nieuwe huizen op een hoger niveau ligt dan dezelfde periode vorig jaar.

Evergrande werkt samen met 8000 partners, zo’n 70.000 mensen beleggen in trust loans van het bedrijf en maar liefst twee miljoen mensen wachten op de realisatie van hun huis door Evergrande. “Een regelrecht faillissement van Evergrande zou leiden tot wijdverbreide sociale onrust”, schrijven de Natixis-strategen. “Hier ligt het probleem: niet in het financiële, maar in het sociale systeem. Juist sociale onrust is het aspect dat de Chinese Communistische Partij het meeste vreest, omdat deze zou kunnen leiden tot de omverwerping van de Chinese Communistische Partij.” Vooralsnog heeft de Chinese overheid gezegd dat gekochte huizen ‘geleverd’ zullen worden.

