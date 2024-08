Vals herstel dollar/yen. Eerste steun pas op 140

De Japanse yen deprecieerde tot meer dan 147 per dollar nadat vice-gouverneur Shinichi Uchida van de Bank of Japan zei dat ze de rente niet zullen verhogen als de markt onstabiel is.

Toch verwachtten de markten dat de centrale bank de rente verder zou verhogen, omdat de stijgende lokale lonen de inflatie opdrijven. Maandag steeg de yen naar het hoogste punt in zeven maanden, toen recente valuta-interventies uit Tokio en een agressieve verschuiving in het monetaire beleid van de BOJ leidden tot een grote afbouw van de yen-carry-transacties. De beweging werd verder aangewakkerd door de groeiende vrees voor een recessie in de VS en teleurstellende technologiewinsten die leidden tot een wereldwijde uitverkoop van risicovolle activa, wat leidde tot weddenschappen op een noodrenteverlaging van de Fed. Het marktsentiment is sindsdien echter gestabiliseerd, waarbij analisten suggereren dat de recente wereldwijde uitverkoop een overdreven reactie kan zijn.

Chart

Hecht niet te veel waarde aan een herstelbeweging van de dollar/yen. Er ligt pas een duidelijke steun op 140 op basis van de opgaande beweging die eind 2020 is ingezet. De daaropvolgende steun ligt op 120. Je moet niet denken aan de gevolgen van een daling naar dat niveau.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20060 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht