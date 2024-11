VanEck lanceert een innovatieve beleggingsapp

VanEck lanceert een innovatieve beleggingsapp, speciaal ontwikkeld voor de beginnende belegger die het investeren graag uit handen wil geven.

Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Nederlandse huishoudens eigenlijk voldoende financiële ruimte heeft om te beleggen, maar dit vaak toch niet doet. De drempel blijft te hoog door tijdgebrek, keuzestress, angst voor marktschommelingen, of simpelweg omdat termen als ‘ETF’ ze al afschrikken. Voor die mensen biedt VanEck Direct een eenvoudige start om vermogen op te bouwen zonder dagelijkse zorgen.

VanEck Direct neemt werk uit handen: er wordt automatisch belegd in een aantal VanEck ETFs. Aangezien beleggen altijd risico’s met zich meebrengt, wordt er een persoonlijk profiel en risicoanalyse opgesteld om ervoor te zorgen dat de strategie en het risiconiveau aansluiten bij de financiële situatie en doelen van de belegger. Het is mensen die wel willen profiteren van langetermijngroei, maar dan zonder dag en nacht de markten te volgen of zich druk te maken over instapmomenten. VanEck Direct maakt het mogelijk om volledig automatisch te beleggen, zonder in te leveren op controle: men kan altijd de inleg aanpassen of pauzeren.

Eddy Schekman

