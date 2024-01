Back to the future voor beleggingssucces in 2024

Vermogensbeheerder Vanguard verwacht een terugkeer naar meer ‘normale’ rentetarieven dit jaar, zeg maar: back to the future. Dat zal echter niet zonder slag of stoot gaan. Het is daarom goed om de balans op te maken van je financiën en beleggingsdoelen om er zeker van te zijn dat je plannen nog steeds passen bij je beoogde doel. De vermogensbeheerder geeft acht tips die je hierbij kunnen helpen.

1. Check je buffers

De kosten voor levensonderhoud lopen nog steeds op. Heb je nog genoeg geld op je spaarrekening staan om een onverwachte grote uitgave of inkomensdaling te dekken? Een vuistregel is om een halve maand uitgaven op een bankrekening te hebben staan zodat je bijvoorbeeld de kapotte wasmachine kunt vervangen. Zorg er verder voor dat je geld hebt om drie tot zes maanden vooruit te kunnen in het geval je inkomen deels of geheel wegvalt. En, mocht je willen beleggen, doe dit dan met geld dat je niet nodig hebt. Beleg ook pas wanneer je buffer groot genoeg is om tegenvallers op te vangen.

2. Maak een begroting

Het is een open deur, maar met een begroting krijg je inzicht in je dagelijkse uitgaven. Hiermee krijg je ook meer grip op je geld. Wanneer je alle vaste kosten van je inkomen aftrekt, houd je je besteedbaar inkomen over. Veel mensen zullen een deel hiervan kunnen sparen. Anderen moeten misschien eerst hun uitgaven onder controle krijgen. Neem je bankafschriften door en zeg onnodige automatische incasso’s of abonnementen op.

3. Controleer of je plan nog klopt om je doelen te bereiken

De eerste stap wanneer je begint met beleggen is nadenken over de financiële doelen die je wilt bereiken. Wanneer je al een tijdje belegt, ga dan na of je doelen dan nog steeds hetzelfde zijn. Misschien heb je inmiddels andere prioriteiten gekregen. Lig je nog steeds op schema om je doelen te bereiken? Ook kleine bedragen die je investeert hebben invloed, en hoe langer de looptijd van een belegging is, hoe meer je opbouwt. Maandelijks 50 euro per maand extra beleggen kan na twintig jaar meer dan 20.000 euro extra opleveren.

4. Verlaag je beleggingskosten

Realiseer meer beleggingsrendement door niet te veel platform- en fondskosten te betalen. Als je als maatstaf 1 procent bespaarde kosten neemt op een totale portefeuille van 100.000 euro, dan komt dat neer op een extra investering van 1.000 euro per jaar. Als die kostenbesparing een gemiddeld jaarlijks nettorendement van bijvoorbeeld 5 procent zou opleveren, loopt dit binnen 15 jaar op tot 21.578 euro.

5. Spaar automatisch

Vind je het lastig om elke maand geld opzij te zetten? Een automatische incasso is een geweldige manier om dit toch voor elkaar te krijgen. Je stelt een bedrag in dat je maandelijks kunt missen en laat dat een dag nadat je inkomen is gestort, automatisch op een spaarrekening zetten.

6. Breng je beleggingen in balans met je doelen

Als je doelen veranderen, is het herbalanceren van je beleggingen een optie. Hoe je je beleggingen verdeelt over aandelen en obligaties is belangrijk voor het portefeuillerendement. De verdeling zou moeten afhangen van je doelstellingen. Maar ook als je doelen niet zijn veranderd, kunnen aanpassingen nodig zijn. Als je bijvoorbeeld een mix hebt van 80 procent aandelen en 20 procent obligaties en je aandelen presteren beter dan je obligaties over het hele jaar, kan je portefeuille meer beleggingen met een hoger risico hebben dan je eerst van plan was. Sommige fondsen herbalanceren automatisch, maar bij andere fondsen moet je het zelf doen.

7. Verspil geen geld

Heb je een overschot aan liquide middelen op je beleggingsrekening? Dit kan zijn vanwege uitgekeerde dividenden of omdat het soms niet lukt om elke keer dat je geld op je account stort, een exact aantal fondseenheden te kopen. Als dat zo is, is dit misschien een goed moment om ervoor te zorgen dat dit geld volledig wordt belegd. Het is tenslotte de tijd in de markt, niet de timing van de markt, die op de lange termijn het meest telt en alle kleine beetjes helpen.

8. Houd je papierwerk op orde

Heb je je nalatenschap goed geregeld? Het is niet iets waar mensen graag over nadenken, maar het is het overwegen waard, vooral als je kinderen hebt. Niemand weet wat de toekomst zal brengen. Zo is het handig dat nabestaanden je financiële zaken kunnen inzien wanneer je er niet meer bent. Verder kun je overwegen een volmacht te geven aan een geliefd of vertrouwd persoon, zodat die in de toekomst, indien nodig, namens jou beslissingen kan nemen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19386 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht