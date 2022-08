Vanquard introduceert 2 nieuwe ESG ETF’s

Vanguard heeft twee nieuwe op milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) gerichte exchange traded funds (ETF’s) gelanceerd. Het Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF en het Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF dienen als hoekstenen voor ESG-bewuste portefeuilles.

Het Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF volgt de FTSE Developed Europe All Cap Choice Index en biedt toegang tot large-, mid- en small-cap aandelen in ontwikkelde Europese landen. Het fonds heeft een OCF (Ongoing Charges Figure, of lopende kosten) van 0,12%.

Het Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF volgt de FTSE North America All Cap Choice Index en biedt toegang tot large-, mid- en small-cap aandelen in de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Dit fonds heeft eveneens een OCF (Ongoing Charges Figure, of lopende kosten) van 0,12%.

De op uitsluiting gebaseerde ESG-fondsen van Vanguard volgen benchmarks die zijn afgeleid van algemeen gebruikte en beschikbare marktkapitalisatie-gewogen indices die worden verstrekt door onafhankelijke benchmarkleveranciers. De indices geven een gewogen blootstelling aan grote, middelgrote en kleine bedrijven in de relevante doelmarkten. De benchmarkleveranciers passen vervolgens transparante screeningcriteria toe om de blootstelling aan bepaalde sectoren waarover veel beleggers zich zorgen maken, zoals vuurwapens, tabak of fossiele brandstoffen, uit te sluiten of te beperken.

Op uitsluiting gebaseerde fondsen bieden veel van de voordelen van conventionele indexfondsen, waaronder een brede blootstelling aan een markt of marktsegment, waardoor ze kunnen dienen als hoekstenen voor een breed gediversifieerde portefeuille.

Fong Yee Chan, hoofd ESG-strategie in VK en Europa: "De afgelopen paar jaar hebben we ons ESG-assortiment flink ontwikkeld om beleggers producten te bieden die het beste aansluiten bij hun voorkeuren en hun beleggingsdoelstellingen. De lanceringen van vandaag kondigen een nieuwe fase aan van dat engagement: het uitbouwen van onze range van ESG ETF’s, die speciaal zijn ontworpen om beleggers te helpen ESG ETF-portefeuilles samen te stellen voor de lange termijn, tegen een lage kostprijs."

De twee nieuwe ETF’s worden beheerd door Vanguard’s Equity Index Group, dat wereldwijd meer dan $ 5200 miljard onder beheer heeft en bestaat uit een team van 57 specialisten met brede kennis en expertise.

Met de lancering van de nieuwe producten heeft Vanguard op dit moment de volgende fondsen voor ESG-bewuste beleggers:

