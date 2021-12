Vastgoed in 2022

In hun vastgoedoutlook 2022, beargumenteren de experts van vermogensbeheerder Nuveen, een van de grootste vastgoedbeleggers ter wereld, waarom de markten het verschil in prestaties tussen verschillende typen vastgoed overschatten, en de enorme trendverschuiving naar klimaat neutrale technologie onderschatten.

Ze definiëren vijf thema’s die de komende tijd de agenda van vastgoedbeleggers zouden moeten bepalen:

Thema 1: Houd rekening met bekende onbekenden

In een wereldwijd klimaat waarin rendementen steeds lager worden, ligt er ook voor vastgoedbeleggers een onzekere toekomst in het verschiet. Hoewel de ‘hot money’ stroom – gezien de nog steeds historisch en cyclisch lage rente – niet plotseling afneemt, lijkt een hogere volatiliteit van kapitaalstromen, onafwendbaar. Vanwege de risico’s die voortvloeien uit een al verlengde prijscyclus voor vastgoed, moeten beleggers zich concentreren op veerkracht en structurele rugwind om zich tegen die volatiliteit te beschermen.

Thema 2: Wereldwijd gelden verschillende kantoorculturen

Terwijl de pandemie in de Verenigde Staten de migratietrend van dure naar goedkopere steden versterkte, was dat in Europa veel minder het geval. In de VS profiteren werkgevers van de verhuizing van talent naar goedkopere steden, en die hogere activiteit zorgt op zijn beurt weer voor meer migratie. In Europa en Asia Pacific belemmeren taalbarrières en werkvergunningen de migratie tussen landen, ondanks de grotere flexibiliteit van het hybride werken. Steden als Londen en Parijs staan bovenaan als het gaat om het aantrekken van talent en dat gaat ten koste van provinciesteden. Steden in het gedecentraliseerde Duitsland profiteren juist wel van die trend. Het hybride werken zorgt er sowieso voor dat mensen minder naar de binnenstad gaan. Aantrekkelijke locaties die toegankelijk zijn met het openbaar vervoer zijn het meest in trek.

Thema 3: Een einde aan de prestatiekloof tussen verschillende typen vastgoed

De beleggingsstrategie om de markt te verslaan door enkel in een bepaalde sector overwogen te zijn, is over zijn hoogtepunt heen. De afgelopen twee jaar werd het beleggingsrendement per sector bepaald. Zo boekte logistiek vastgoed wereldwijd uitstekende prestaties, en gold voor winkelpanden, zeker in Europa en de VS, het omgekeerde. Nu de prijzen van de sectoren aan het verwachte potentieel op middellange termijn zijn aangepast, zal die duidelijke scheidslijn tussen vastgoedtypen in 2022 minder strak zijn. Lagere cap rates voor logistiek en woningen weerspiegelen de vraag, terwijl de tegenwind voor de winkelsector nu grotendeels is ingeprijsd. Reden waarom de rendementsverschillen tussen de vastgoedtypen volgend jaar waarschijnlijk afnemen.

Thema 4: Wees voorbereid op verrassingen

Tijdens de pandemie kozen steeds meer mensen voor een carrièreswitch. Dit betekent dat er een permanente machtsverschuiving van werkgevers naar werknemers gaande is. Bedrijven moeten meer moeite doen om toptalent aan te trekken, maar ook om die te behouden. Verhuurders van kantoren kunnen zich positioneren als partners van huurders door unieke en uitnodigende werkplekken te creëren die werknemers thuis of op andere locaties niet hebben. Daarnaast hebben de financiële markten de verwachtingen rond ESG-factoren en klimaatrisico’s aanzienlijk opgeschroefd. Ook vastgoedeigenaren zullen sneller moeten schakelen om niet met klimaatgerelateerde ‘stranded assets’ te blijven zitten.

Thema 5: De wereld van morgen wordt zichtbaar in de beleggingsbeslissingen van vandaag

Structurele veranderingen in demografie, technologie en duurzaamheid, vormen de kern van de beleggingsstrategie van morgen. Overal ter wereld hebben mensen nieuwe manieren om te winkelen, werken, wonen, en uit te gaan omarmd. Verhuurders die de behoeften van hun gemeenschap, huurders, personeel en dienstverleners blijven peilen, zullen hogere rendementen boeken. Ook bevindt vastgoed zich in het hart van de toenemende virtualisering van zowel werk als vrije tijd. Virtual reality zal invloed hebben op tal van vastgoedgerelateerde activiteiten als werkomgeving, maar ook bijvoorbeeld gezondheidszorg en onderwijs.

Daarnaast versnelde de pandemie het fenomeen PropTech, waardoor workflows worden geautomatiseerd en de werking van gebouwen efficiënter wordt. Kortom, slimme PropTech-strategieën zullen goede bedrijfsresultaten opleveren, de winsten verhogen en de kosten worden efficiënter beheerd. De verhuurders van ultramoderne gebouwen hebben dus een duidelijke voorsprong.

