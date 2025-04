Vastgoed: ondanks lage nieuwbouwvolumes nauwelijks leegstand

Ondanks de matige economische vooruitzichten onderscheidt Europa zich dit jaar als een strategisch belangrijke regio voor vastgoedbeleggingen. Door historisch lage nieuwbouwvolumes, tekort aan bouwgrond en strikte ruimtelijke ordeningsregels is er nauwelijks leegstand: gemiddeld circa 5,5% ten opzichte van 11,5% in de VS. In combinatie met rentecorrecties en toenemende liquiditeit creëren deze factoren een interessant beleggingsklimaat. Dit schrijft vermogensbeheerder DWS.

Hoewel de economische groei niet om over naar huis te schrijven is, biedt het begrotingsbeleid in landen als Nederland en Duitsland juist ruimte om de economie aan te jagen. Duitsland werkt bijvoorbeeld aan een investeringsfonds van €500 miljard voor infrastructuur, gefinancierd via aanvullende staatsleningen. “Ook Nederland behoort, met een staatsschuld van 43% van het bbp, tot de landen met relatief veel begrotingsruimte. Die financiële slagkracht kan op termijn extra economische activiteit aanjagen. Tegelijkertijd laten Europese aandelenmarkten in het eerste kwartaal van 2025 al tekenen van herstel zien, wat wijst op opbloeiende beleggersvertrouwen en een groeiende bereidheid tot spreiding binnen portefeuilles”, aldus de vastgoedexperts van DWS.

“Tegenover de trage groei op nationaal niveau staat een opvallende dynamiek in veel Europese steden, waar de economische en demografische vooruitzichten juist aanzienlijk gunstiger zijn. Terwijl de beroepsbevolking in Europa de komende tien jaar als geheel met 3% daalt, wordt in stedelijke centra als Amsterdam, Berlijn en Londen een groei van 8% verwacht. Amsterdam valt op als vestigingsplaats voor innovatieve bedrijven”, aldus de experts. “Deze stedelijke groeikernen kennen ook een hogere vraagdruk, mede door het woningtekort en beperkte ruimte voor nieuwbouwprojecten. In de bovengenoemde steden zullen de komende 5 jaar 25% tot 30% minder nieuwe woningen worden opgeleverd, wat beleggers te goede komt, omdat de waarde van bestaande projecten omhooggaat en hogere huren in de hand werkt.”

De Amerikaanse vastgoedmarkt vertoont volgens DWS een heel ander beeld. “De economische groei in de VS blijft hoger dan in Europa, maar deze groei gaat wel gepaard met meer aanbod. Daardoor zijn de leegstandscijfers in de VS aanzienlijk hoger dan in Europa: 11,5%, tegenover ongeveer 5,5% in Europa. In de afgelopen jaren is het aantal opleveringen van nieuwbouw in de VS flink toegenomen, mede doordat financiering goedkoop was en de ontwikkelmarges vrij hoog waren. Deze overaanbod-fase zet druk op de huurprijzen en vermindert de kans op yieldcompressie. Hoewel er beleggingskansen liggen in snelgroeiende niches zoals logistiek en buitenstedelijke woningbouw, is de markt op veel locaties verzadigd.”.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20751 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht