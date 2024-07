Vastgoedwaarden op keerpunt

Versoepeling van monetaire omstandigheden en betere marktliquiditeit zullen de daling van de wereldwijde vastgoedwaarden in 2024 doen keren, zegt PGIM Real Estate in zijn Global Outlook.

Dalende rentetarieven betekenen lagere leenkosten, wat de druk op investeerders in deze kapitaalintensieve sector verlicht. Tegelijkertijd beginnen vastgoedwaarden een draai te maken. Er tekent zich een patroon af dat overeenkomt met eerdere cycli en wijst op een stabilisatie dit jaar en een terugkeer naar groei in 2025.

“Wij denken dat de wereldwijde waarden halverwege dit jaar een dieptepunt bereiken. Als we cycli in het verleden als leidraad nemen, blijkt het voor langetermijnbelegger optimaal om op dit keerpunt kapitaal aan het werk te zetten, omdat het kans op afstoten van investeringen in een toekomstige neergang verkleint”, aldus Peter Hayes, Global Head of Investment Research.

Value-add strategieën

“De verwachting dat de kapitaalgroei zal versnellen tijdens een opleving van de markt betekent echter dat strategieën met een kortere tijdshorizon hun cyclisch hoogste rendementen kunnen verwachten tussen 2025 en 2027. Deze periode zal met name aantrekkelijk zijn voor value-add strategieën die zich bijvoorbeeld richten op herontwikkelingsprojecten op de kortere termijn.”

Juiste locatie kiezen

Tijdens de vorige cyclus verschoof de focus van beleggers van het kiezen van de juiste locatie naar het selecteren van de juiste sector als de dominante factor voor de rendementen. Dit was te danken aan de wereldwijde opkomst van e-commerce en de daarmee gepaard gaande voorkeur voor industrieel vastgoed boven retail. Dit versnelde tijdens de pandemie.

Maar nu haalt ‘geografie’ de keuze voor de beste sectoren weer in als belangrijkste rendementsbepalende factor. “Internationale handelspatronen die veranderen, in combinatie met regiospecifieke schokken en verschillende regionale reacties op wereldwijde gebeurtenissen, leiden tot uiteenlopende rendementen per land en per regio.”

