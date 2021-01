Veel nieuwe obligaties nog niet duurzaam (NN IP)

NN Investment Partners (NN IP) heeft een analyse gemaakt van de bedrijven die in de eurozone obligaties uitgeven met een investment grade-rating (IG) en een waarde van 300 miljoen euro of meer. Hieruit blijkt dat 206 van de 729 bedrijven niet in aanmerking komen voor de Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index.

Zij zijn samen goed voor 28% van de bedrijven in de niet-duurzame variant, de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index, en een kwart (25%) van de uitgegeven obligaties in deze index. NN IP concludeert dat bedrijven die niet voor de duurzame index in aanmerking komen, actief zijn in verschillende sectoren. Het gaat onder meer om bedrijven die betrokken zijn bij controversiële praktijken, bijvoorbeeld de productie van tabak en wapens, en om bedrijven in sectoren variërend van financiële dienstverlening tot chemie.

Volgens de duurzaamheidscriteria van NN IP zelf voldoet zelfs 10% van de bedrijven naar marktwaarde in deze SRI-index niet aan de gangbare duurzaamheidsnormen. Ze dragen onvoldoende bij aan klimaat gerelateerde doelstellingen of doen te weinig om de schade aan het milieu te beperken. Dit zijn vooral bedrijven in de financiële sector, chemie en energie.

Annemieke Coldeweijer, Co-Lead Portfolio Manager, Sustainable Credit, NN Investment Partners: “Onze analyse laat zien hoe belangrijk het voor fondsmanagers is om eigen selectiecriteria toe te passen in plaats van alleen af te gaan op een label of duurzaamheidsindex.” De nieuwe Taxonomie (wat is groen, wat is duurzaam) is een hulpmiddel om bedrijven onder een vergrootglas te leggen.

