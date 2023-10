Verkiezingszege Milei (Argentinië) geen feest voor beleggers

De markt is mogelijk iets te enthousiast over de vooruitzichten voor Argentinië bij een verkiezingsoverwinning van Javier Milei, zegt Cathy Hepworth, die aan het roer staat van het Emerging Markets Debt Team van PGIM Fixed Income.

“Hij zou kunnen winnen, of een andere partij die gunstig is voor de financiële markten zou kunnen winnen, maar uiteindelijk is de schuldpositie van het land gewoon te hoog. Ook is er weinig uitzicht op groei en moet het land een aanzienlijk bedrag terugbetalen aan het IMF.”

Voor Hepworth is een scenario zonder herstructurering van de schuldpositie voor Argentinië niet waarschijnlijk. “Hoewel sommige marktpartijen beweren dat dit al door de markten is ingeprijsd, gaat het risico in feite in beide kanten op.” Op de middellange termijn zou een overwinning van Milei of Bullrich gunstig zijn voor de economie, maar het vertrouwen zou aanzienlijk moeten toenemen, net als de politieke consensus. Dat is volgens haar geen eenvoudige opgave, gezien de aanzienlijke onevenwichtigheden in enerzijds de begroting en de betalingsbalans, en anderzijds de wisselkoers. De samenstelling van het Congres zal hierbij belangrijk zijn, net als de politieke insteek van de gouverneurs.

“In Argentinië is een stem vóór Milei een stem tegen de gevestigde orde. Mogelijk is dit precies wat het land nodig heeft, maar het zal gepaard gaan met de nodige kosten. Als Milei inderdaad gaat winnen, zullen de markten, en de Argentijnen, moeten afwachten of hij in staat is deze taak te volbrengen.”

Uiteenlopende waarderingen

De verschillende schokken van de afgelopen jaren – COVID, verstoringen in de toeleveringsketens, de invasie van Oekraïne door Rusland – hebben geresulteerd in uiteenlopende rendementen en waarderingen in opkomende markten. Volgens Hepworth zijn in sommige landen de risico’s inmiddels verwerkt in de koersen.

“We zien bijvoorbeeld dat obligaties van Sri Lanka, dat al betalingsproblemen heeft, worden verhandeld tegen een niveau van $45 – 50. Het is redelijk om te veronderstellen dat dit een reële herstelwaarde is. In Ghana ligt dit niveau iets lager, maar ook hier lijken de waarderingen reëel.”

Pakistan is nog steeds niet in gebreke, zegt ze, en de tijdelijke regering tracht de verhouding van het land met het IMF goed te houden. Ook profiteert het land van financiering uit landen uit de Golf-regio. “Hoewel we niet verwachten dat Pakistan zal verzuimen, zou een herstelwaarde iets hoger liggen dan waartegen obligaties op dit moment worden verhandeld, gezien de bescheiden externe schuldniveaus. Een klein beetje risico is wat dat betreft juist aantrekkelijk.”

China

Wat betreft China verwacht Hepworth een groei van zo’n 5%, wat volgens haar neerkomt op een bescheiden vertraging van de economische groei, niet op een volledige instorting. “Zelfs wanneer de groei in China slechts net boven de 5% uitkomt, draagt dit nog steeds aanzienlijk bij aan de wereldwijde groei.”

De EMD-expert geeft tegelijkertijd aan de risico’s in China niet te willen bagatelliseren. “Er spelen zeker factoren die de situatie bemoeilijken: demografische factoren, de verlaging van de schuldpositie en de afname van de risicobereidheid. We zien dat de problemen in de vastgoedsector ook drukken op het algemene vertrouwen en de totale groei. Hoewel we geen verrassende draai van de regering verwachten, zijn er recent wel maatregelen genomen ten aanzien van het monetaire beleid en ter ondersteuning van de vastgoedsector. We verwachten dat het fiscale beleid aanzienlijk zal moeten worden versterkt, en dat zou wel eens een bodem kunnen leggen onder de Chinese groei.”

De mate en de aard van de groei zijn ook van belang voor de rest van de wereld, en voor opkomende markten in het algemeen. Hepworth: “Maar er zijn ook opkomende markten die juist profiteren van de veranderingen die plaatsvinden in de handelsstromen, kapitaalstromen, de geopolitiek en de afnemende risico’s ten aanzien van de toeleveringsketens en de energietransitie. Dit zijn met name India, bepaalde landen in Latijns-Amerika en de Golfstaten.”

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

