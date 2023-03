Verschillen ETF’s tussen koers en NAV

Sommige aanbieders van ETF’s publiceren keurige overzichten met rendementen. Zo ook SPDR. Wat opvalt is dat veel koersen beneden de NAV staat. De vragen aan SPDR: Is dat normaal / gezond? Wat zegt de onderwaardering?

Hun antwoord: “De officiële NAVs worden in de basisvaluta van het fonds berekend. In een aantal van de onderstaande gevallen is de basisvaluta USD en de bied-, laat- en slotkoersen in EUR, op basis van de handelsvaluta van de specifieke handelslijn op de beurs. Op de Nederlandse website van State Street SPDR wordt vaak Euronext als handelslijn gebruikt als die beschikbaar is en anders Xetra; hier worden de ETF’s beide in EUR verhandeld. Daarnaast is de NAV van de dag tevoren en de koersen van de huidige dag, dus op volatiele dagen zie je dat er een afwijking is tussen de NAV van de vorige dag en de live koersen.”

Geschreven door: Eddy Schekman

