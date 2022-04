Vietnam verslaat MSCI

Vietnam heeft sinds 2013 veel marktaandeel bij de wereldwijde export van consumptiegoederen gewonnen. China heeft sindsdien juist terrein verloren. Ook heeft China veel schade ondervonden van de handelsoorlog met de VS tijdens het presidentschap van Trump. De Vietnamese aandelenmarkt kende de afgelopen jaren in reactie op de goede gang van zaken een bullmarkt. De Visie van Peter Garnry, hoofd Aandelenstrategie Saxo Bank.

De afgelopen twee jaar tijdens de Covid-19 pandemie en meer recent de oorlog in Oekraïne hebben de behoefte aan robuustere wereldwijde toeleveringsketens vergroot. Een grote winnaar hierbij is Vietnam.

In 2008 bereikte de wereldeconomie een historisch hoogtepunt in de wereldhandel als percentage van het bbp. Dit is een hoogtepunt dat nooit meer is bereikt. China zat in de lift. Dankzij zijn enorme stimuleringsmaatregelen heeft het de wereld in 2009 uit het slop getrokken. Maar de dominostenen waren al in beweging gezet voor waar we nu staan.

Concurrentievoordeel China brokkelt af

In China stegen de lonen over een periode van 24 jaar (van 1989 tot 2013) met 15% op jaarbasis, waardoor het concurrentievoordeel van China in de lichte industrie begon af te brokkelen.

Sinds 2013 namen de lonen in China met 9,8% op jaarbasis toe. Het land begon hierdoor marktaandeel te verliezen aan landen als Vietnam, India en Mexico. Dit leidde aanvankelijk in China tot een omvorming van een exportgerichte economie naar een economie die meer op de binnenlandse markt en consumptie is gericht. Onlangs is deze strategie verfijnd door middel van de zelfredzaamheidsstrategie. Hierbij lag de nadruk lag op de doelstellingen om meer zelfredzaam te worden op het gebied van de productie van geavanceerde industriële componenten.

Vanaf 2013 en daarna diversifieerden bedrijven in de VS en Europa hun productienetwerk al langzaam door lichte productie uit China weg te halen. Toen Trump in 2016 tot president van de VS werd verkozen en een handelsoorlog met China begon aan te wakkeren, versnelde hij in feite alleen maar een verandering die al aan de gang was. In november 2017 hield Trump een toespraak op de CEO-top van de APEC waar hij de contouren van de toekomst schetste en opriep tot een ‘vreedzame, welvarende en vrije Indo-Pacific’. De toespraak deed de alarmbellen rinkelen in Beijing en China maakte dienovereenkomstig plannen. Sinds deze toespraak is de verandering van de wereldeconomie in een stroomversnelling geraakt.

Ernstige leveringsbeperkingen China

China’s ‘zero case Covid’-beleid leidt nu al twee jaar tot ernstige leveringsbeperkingen. De lockdowns hebben aangetoond waarom het gevaarlijk is om al je productie in één fabriek of één land onder te brengen; het nieuwe sleutelwoord voor bedrijven is veerkracht.

Al vóór de pandemie verloor China snel marktaandeel in de wereldwijde export naar de VS, terwijl andere lagekostenlanden in Azië marktaandeel wonnen. Vietnam ontpopt zich steeds meer als een land dat de VS en China voorziet van belangrijke onderdelen in geïntegreerde circuits, telefoons, textiel, schoeisel, kleding en meubels.

Vietnamese aandelen hebben het sinds begin 2013 goed gedaan, met een stijging van 9,7% op jaarbasis en een indrukwekkende opleving sinds de dieptepunten tijdens de pandemie. 2013 was het jaar waarin de wind in Vietnam een andere richting insloeg. Het begon zijn bijna 10-jarige bullmarkt na een forse daling in de jaren 2008-2012. Toen verloren Vietnamese aandelen maar liefst 69%. Het groeitraject voor Vietnam ziet er nu rooskleurig uit.

Vietnam verslaat MSCI

In de periode 2010-2022 hebben de Vietnamese aandelen het minder goed gedaan dan de MSCI World. Ze zijn in die 12 jaar tijd slechts met 50% is gestegen, terwijl de MSCI World een winststijging van 180% liet optekenen. Als we kijken naar de meest recente periode, die de handelsoorlog tussen de VS en China bestrijkt, dan zien we dat de Vietnamese aandelen met 170% zijn gestegen. Bij de MSCI World was dat slechts 80%.

Vietnamese aandelen zijn echter niet goedkoop geprijsd. Ze kennen ook slechts 1% dividendrendement.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17185 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht