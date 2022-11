Voedselketen herstellen met SDG-financieringstracker van de OESO

De voedselketen ligt aan diggelen. Om die te helpen herstellen, moeten beleggers meer investeren in bos, land en landbouw, vindt vermogensbeheerder DWS.

De focus moet liggen op vergaande natuurbescherming zowel op land als onderwater. Het gaat dan onder andere over het aan banden leggen van pesticidegebruik, het tegengaan van voedselverspilling, duurzame landbouw, toezeggingen van bedrijven om wetenschappelijk onderbouwde natuurdoelstellingen te implementeren en een belastingstelsel voor ecosystemen. Volgens hoofd ESG-research Michael Lewis hebben beleggers hierin een belangrijke verantwoordelijkheid. “Zij kunnen bedrijven en beleidsmakers via hun beleggingen motiveren om deze doelen na te streven.”

Volgens de OESO bedroeg het geraamde financieringstekort voor de ontwikkelingslanden in 2020 in totaal 3,7000 miljard dollar, versterkt door extra uitgaven tijdens de pandemie en na een daling van de externe financiering door de private sector. Daartoe behoren zowel officiële ontwikkelingshulp als privéfinancieringsinstrumenten of gemengde SDG-financieringsinstrumenten, zegt Lewis. “Tal van beursgenoteerde ondernemingen beweren dat zij zich achter de SDG-doelstellingen scharen. Maar wij merken dat het simpelweg via screeninginstrumenten in dergelijke aandelen beleggen het investeringsgat op korte termijn niet dicht. Er is meer doeltreffende actie nodig en die zal waarschijnlijk komen van nieuwe vormen van kapitaal, zoals groene obligaties. Dit doet de vraag rijzen op welke gebieden beleggers zich zouden moeten concentreren.”

Een van de mogelijkheden om de kapitaalinjectie in de SDG’s en met name de geldstroom naar de biosfeer te beoordelen, is de SDG-financieringstracker van de OESO. Deze tracker bundelt bilaterale en multilaterale hulp, de zogenaamde officiële ontwikkelingshulp en de hulp van filantropen die aan de OESO rapporteren.

Lewis: “Als het gaat om de financiering van de biosfeer, zijn hun laatste cijfers onverbiddelijk. Uit onze Grafiek van de Week blijkt dat de geldstromen naar de vier SDG’s die rechtstreeks verband houden met de biosfeer, namelijk leven onder water (SDG14), leven op het land (SDG15), schoon water en sanitaire voorzieningen (SDG6) en klimaatactie (SDG13), tot de minst gefinancierde SDG’s behoren. Gecombineerd gaat dat over slechts 13,5%. De oceaaneconomie is de meest ondergefinancierde sector.”

Recentere UINCTAD-gegevens (VN-Conferentie inzake Handel en Ontwikkeling) laten volgens Lewis een soortgelijk beeld zien. “De internationale investeringen in voedsel en landbouw zijn met 35% gedaald ten opzichte van het niveau van voor de pandemie [3]. Dit illustreert waarom de officiële ontwikkelingshulp moet worden aangevuld met omvangrijke middelen uit de private sector. Die middelen moeten specifiek op de juiste biosfeer SDG’s worden gericht in geografische regio’s met de grootste nood.”

Geschreven door: Eddy Schekman



