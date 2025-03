Volatiele obligatiemarkt

De obligatiemarkten zullen dit jaar in het teken staan van hoge volatiliteit, en dat is goed voor actieve managers, stelt Greg Peters, Co-Chief Investment Officer van PGIM Fixed Income.

“De kapitaalmarktrentes blijven in historisch perspectief bezien hoog, en de dispersie in de bedrijfsobligatiemarkten is groter dan we in meer dan twee decennia hebben gezien”, zegt hij.

“Zelfs bij de huidige krappe risico-opslagen is er duidelijk sprake van winnaars en verliezers, wat het belang onderstreept van bottom-up selectie. Dit is nu veel belangrijker dan in het vorige tijdperk waarin rendementen tussen de verschillende sectoren veel sterker gecorreleerd waren.”

De co-CIO verwacht dat de rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties, ofwel treasuries, dit jaar binnen een ruime bandbreedte van 3,5% tot 4,5% zal bewegen omdat er in deze “ongewone omgeving” van alles mogelijk is.

Schuldenval

“Amerikaanse macro-economische onzekerheid in combinatie met toenemende begrotingsdruk als gevolg van een klassieke schuldenval, versterkt deze volatiliteit. De verwachte rentelasten vormen een toenemende rem op de begroting als percentage van het bbp, waardoor de bezorgdheid over de houdbaarheid van de Amerikaanse schuld toeneemt. Het Amerikaanse ministerie van Financiën zal de uitgifte van staatsobligaties moeten verhogen en deze onophoudelijke stroom van nieuw aanbod kan na verloop van tijd op de markt drukken.”

De begrotings-gerelateerde kwesties roepen een aantal belangrijke vragen op, zegt Peters. “Zal de overheid zich middels hogere inflatie uit de schulden werken, snijden ze in de uitkeringen of verhogen ze de belastingen? Elk van deze opties heeft aanzienlijke economische en politieke implicaties. Daarom kunnen we verwachten dat de obligatiemarkten zullen worden gekenmerkt door volatiliteit.”

