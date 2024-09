Volkswagen is kwaliteit maar ook vergane glorie

Volkswagen lijkt zich voor te bereiden op een emissie van aandelen om de toekomt te waarborgen. Dat is de enige zinnige verklaring om de uitspraken van topman Oliver Blume te rechtvaardigen.

In een commentaar in het Duitse Bild heeft hij geschreven dat de situatie bij het Duitse autoconcern Volkswagen ’alarmerend’ is en er grote veranderingen nodig zijn om het voortbestaan van het bedrijf te verzekeren. Dat kost ongetwijfeld geld, veel geld voor saneringen en investeringen. Het bedrijf moet wat doen, dat is zeker. Het loopt ver achter op technologische ontwikkelingen. Volkswagen is kwaliteit maar ook vergane glorie. Wie had dat een paar jaar geleden durven denken.

Volkswagen maakte begin vorige week bekend te overwegen om voor het eerst fabrieken in Duitsland te sluiten als gevolg van overcapaciteit door een zwakkere autoverkoop in Europa. Volgens Blume is de Europese autoverkoop nog lang niet hersteld van de coronacrisis en komen er ook steeds concurrenten uit Azië op de markt. De toekomst van VW? Wellicht de weg van massaproducent naar nichespeler.

Natuurlijk is het goed dat een topman wijzigingen aanbrengt voor de toekomst, maar het gaat vooral om de toon waarop dat wordt gedaan. Het gebeurt nu niet verfijnd genoeg met als gevolg een dreigende wegloop van belangrijke werknemers en minder consumenten die een VW willen kopen met het oog op de onzekere toekomst van het concern.

Het aandeel noteert 96,55 euro. Dat is al lager dan de low uit 2017. Begin 2010 noteerde het aandeel beneden de 70 euro.

