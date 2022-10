Voor nieuwe, duurzame kantoorgebouwen wordt een hogere huurprijs gevraagd

Voor nieuwe, duurzame kantoorgebouwen wordt een hogere huurprijs gevraagd, maar de totale gebruikskosten kunnen lager uitvallen als huurders de besparingen op hun energierekening meerekenen.

Dat blijkt uit een analyse van vermogensbeheerder Fidelity International waarbij de kosten van groene gebouwen (met een BREEAM Very Good en een EPC-score van B) worden vergeleken met die van ongereviseerde, 20 jaar oude gebouwen in verschillende regio’s in het Verenigd Koninkrijk.

Met een kantoor in een nieuw, duurzaam gebouw in Londen bijvoorbeeld, zijn bedrijven maar 6,6% van de kantoorkosten kwijt aan energie vergeleken met 14,9% voor kantoren in een oud gebouw. In Manchester kan de uitgespaarde energiekost er zelfs voor zorgen dat de totale kantoorkost lager uitkomt voor een nieuw gebouw dan voor een oud gebouw, ook al kost het meer om dat nieuw gebouw te huren.

“De zoektocht naar een kantoorruimte met een kleinere ecologische voetafdruk wordt steeds belangrijker voor bedrijven, zowel voor start-ups als voor grote spelers. Het omarmen van duurzaamheid heeft niet alleen te maken heeft met goed ondernemerschap, maar ook met financiële besparingen. Financiële beslissingen moeten bestand zijn tegen veranderingen in de regelgeving en schommelingen in de energieprijzen”, aldus Adrian Benedict, Head Of Real Estate Solutions bij Fidelity.

