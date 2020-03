Vooruitzichten blijven onzeker na renteverlaging Fed

De Amerikaanse Fed heeft de rente met 50bps verlaagd naar 1,0-1,25% voor de Fed Funds Rate.

David Page, econoom bij AXA: “De renteverlaging werd omschreven als unaniem en als reactie op de “evoluerende risico’s” rond het coronavirus. Dit was de eerste intermeeting renteverlaging sinds 8 oktober 2008, toen de Fed reageerde op de Lehman’s Brothers ineenstorting. We hadden nog maar net onze vooruitzichten verschoven om te suggereren dat de Fed zou snijden met 0,50% deze maand (op de geplande vergadering op 18 maart) en een verdere 0,25% in april. We waren verrast door de snellere zet van de Fed.”

“Fed-voorzitter Powell hield na de verlaging een persconferentie en legde uit dat de Fed reageerde op nieuwe risico’s van het coronavirus voor de Amerikaanse economie. De Fed-voorzitter verklaarde dat hij de Fed zag als onderdeel van een veelzijdige aanpak, met inbegrip van gezondheidsinstellingen, waar nodig begrotingsbeleid, maar dat monetair beleid ook een rol zou kunnen spelen door de krappere financiële omstandigheden te compenseren. Powell verklaarde blij te zijn met het monetaire beleid en vond de huidige koers passend. Hij zei echter ook dat de Fed de situatie nauwlettend blijft volgen en beschikbare instrumenten zal gebruiken om adequaat te handelen. De vooruitzichten zijn noodzakelijkerwijs onzeker voor de volgende vergadering over twee weken.”

