Voorzichtig met VS obligaties

Er zijn signalen die beleggers in bedrijfsobligaties manen tot voorzichtigheid, maar de alarmbellen rinkelen nog niet, stelt Martin Arnold, econoom bij Schroders.

Het universum van bedrijfsobligaties kan grofweg worden onderverdeeld in investment grade (IG) en high yield (HY). Bedrijfsobligaties hebben een onafhankelijke rating om de mate van kredietrisico voor beleggers weer te geven. IG-obligaties zijn de beste kwaliteit en bieden het laagste risico voor beleggers, terwijl HY-obligaties van mindere kwaliteit zijn dan IG-obligaties. Hogere rendementen voor het HY-segment weerspiegelen het hogere risico op wanbetaling voor beleggers.

In tijden van ongekende monetaire stimulering is er echter meer aan de hand: Het gevoerde monetaire beleid, in het bijzonder de kwantitatieve versoepeling, is gedeeltelijk hiervoor verantwoordelijk. Beleggers hebben te maken met lage of negatieve rentes op het overgrote deel van staatsobligaties, waardoor ze verder op de risicocurve zijn geduwd op zoek naar extra rendement. Als gevolg van de verschuiving van beleggers naar risicovollere beleggingen is de compensatie voor het gebruik van vreemd vermogen afgenomen.

