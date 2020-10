VRY van Fintessa; PensioenBeleggen

De vraag is of het Nederlandse pensioenstelsel, dat bekend staat als één van de beste ter wereld, toekomstbestendig is? De Visie van Joop van de Groep FFP, vermogensbeheerder, VRY van Fintessa.

Pensioenspecialisten hebben grote twijfels over de houdbaarheid ervan omdat door de lage rekenrente de contante waarde van de pensioenaanspraken erg hoog is. De Nederlanders worden gemiddeld steeds ouder en de arbeidsmarkt verandert in rap tempo door de enorme toename van het aantal ZZP’ers en flexwerkers.

De onderhandelingen over de aanpassingen van het pensioenstelsel hebben ruim tien jaar geduurd. Vorig jaar is er door het kabinet en de sociale partners een aanzet gegeven tot de herziening van het huidige pensioenstelsel. De wijzigingen zijn in hoofdlijnen verder uitgewerkt door minister Wouter Koolmees.

Belangrijke wijzigingen

De belangrijkste wijziging is het verdwijnen van de ‘pensioenaanspraak’. Hiervoor in de plaats komt een premieregeling waarbij de werknemer een persoonlijk pensioenvermogen kan opbouwen. Toekomstige pensioenovereenkomsten krijgen een meer individueel karakter. Het risicoprofiel wordt gekoppeld aan de leeftijd. Dit betekent dat voor jongere deelnemers risicovoller wordt belegd dan voor oudere deelnemers. Dit wordt het lifecycle principe genoemd. Op de pensioendatum wordt er doorbelegd en ontvangt de gepensioneerde een variabele uitkering die meebeweegt met de beleggingsresultaten. Wenst de gepensioneerde een vaste uitkering dan blijft die keuze bestaan.

Pensioenbeleggen bij VRY van Fintessa is al helemaal ‘Koolmees-proof’. Lijfrente- en koopsomplissen in zowel de opbouw- als de uitkeringsfase boven een bepaald minimum bedrag komen in aanmerking voor een lijfrenterekening bij VRY van Fintessa. Dat geeft flexibiliteit en keuzevrijheid. Mensen zitten niet vast aan de lage rente die door de meeste aanbieders wordt gehanteerd. In plaats daarvan worden de lijfrentekapitalen belegd in overeenstemming met de beleggingsfilosofie van Fintessa. Dit betekent een wereldwijde spreiding met een goede verhouding tussen waarde- en groeiaandelen. De invulling van die visie vindt plaats via indextrackers. Er is geen sprake van eigen, vaak dure, huisfondsen.

Portefeuilles

De portefeuilles van VRY worden dagelijks gemonitord. Indien noodzakelijk of opportuun vindt er maandelijks een herijken van de effectenportefeuilles plaats. Bij VRY van Fintessa wordt er belegd volgens het eerder genoemde lifecycle-principe. Dit betekent dat de mate van risico voor de cliënt wordt bepaald door de looptijd van de polis. Hoe langer de looptijd hoe offensiever het risicoprofiel. Naarmate de einddatum dichterbij komt wordt het risico afgebouwd. Met Pensioenbeleggen van VRY van Fintessa worden de deelnemers volledig ontzorgd. Zo kunnen zij optimaal genieten van hun (toekomstig) pensioen.

