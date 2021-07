Waarde versus groei

Op 9 november 2020 maakte het Amerikaanse farmabedrijf Pfizer bekend dat zijn COVID-19-vaccin zeer effectief bleek te zijn. Sindsdien doen veel cyclische sectoren – luchtvaartmaatschappijen, hotels en commercieel vastgoed – het opvallend beter. Maar nu voluit overstappen van groei- naar waarde-aandelen is geen goed idee, stelt Capital Group in zijn vooruitblik op de tweede helft van 2021.

“Sommige groeibedrijven zijn goedkoop zijn en sommige goedkope bedrijven kunnen groeien, dus waarde en groei staan niet tegenover elkaar”, zegt aandelenportefeuillebeheerder Martin Romo. “In deze marktomgeving kan je zowel beleggen in bedrijven die snel groeien, als in klassieke cyclische bedrijven.”

De pandemie dwong zowel consumenten als bedrijven tot een reeks gedragsveranderingen. “Zowel traditionele bedrijven van de oude economie als snelgroeiende digitale bedrijven gebruiken de pandemie om zich aan te passen. Via data, technologie en analyses bouwen ze een veel sterkere concurrentiepositie op.”

Williams-Sonoma

Bij Williams-Sonoma, een beursgenoteerde specialist in keukenartikelen en woninginrichting, overtrof het onlineverkeer de verkoop in fysieke winkels. Het maakte van de gelegenheid gebruik om opnieuw te onderhandelen over huurovereenkomsten voor fysieke winkels. Snackfabrikant Mondelez, die miljarden reclamedollars uitgaf aan tv, haalt nu 25% meer rendement uit online advertenties. Ondertussen is Netflix vorig jaar de grootste contentmaker ter wereld geworden.

Gezien de spectaculaire winsten van relatief nieuwe, technisch onderlegde bedrijven in het afgelopen decennium, is het begrijpelijk dat deze hoogvliegers de krantenkoppen domineren. Maar beleggers mogen de oude garde niet vergeten, en wel die bedrijven die de middelen hebben om te concurreren en niet bang zijn om te leren van de concurrentie.

Amazon en GM

Voorbeelden hiervan zijn overal te vinden: retailers als Target, Costco en Home Depot breiden hun digitale activiteiten uit om de strijd aan te gaan met Amazon. Autogiganten General Motors (GM) en Volkswagen spelen in op de groeiende behoefte aan milieuvriendelijk vervoer en dagen Tesla uit op het gebied van elektrische voertuigen (EV). GM is bijvoorbeeld van plan om later dit jaar een EV-versie van de benzineslurpende Hummer te lanceren.

Disney en Netflix

In de amusementssector ontwikkelt zich een interessant gevecht tussen Disney en Netflix om de suprematie op het gebied van videostreaming. Vrijwel van de ene dag op de andere werd Disney+ een grootmacht in de sector, die 100 miljoen abonnees aantrok. Netflix blijft nummer 1 in de wereld, maar Disney wint snel terrein omdat fans massaal hun favoriete films uit de Star Wars-franchise, Marvel Studios en Pixar willen zien.

“Een beleggingsthema dat dit jaar interessant wordt om naar te kijken, is of het oude imperium terugslaat – of deze oude bedrijven kunnen innoveren en presteren in een omgeving met hevige concurrentie”, zegt portefeuillebeheerder Carl Kawaja van Capital Group. “Maar ik zou de gevestigde bedrijven zeker niet uitsluiten.”

