Waarom Colgate zo veel duurder is in India dan in de VS

Net als veel andere grote opkomende markten is India de afgelopen jaren qua rendement achtergebleven. Voor de lange termijn zijn er echter sterke drijvers voor de aandelenmarkt van het subcontinent, zo stelt Lodewijk van der Kroft, partner bij Comgest. “Laat je niet afschrikken door de hoge koers-winstverhoudingen.”

Beleggen in emerging markets is een kwestie van een lange adem, waarbij beleggers relatief veel volatiliteit moeten kunnen verdragen. Dat geldt bij uitstek voor de Indiase beurzen. Over de afgelopen 20 jaar hebben Indiase aandelen niet alleen beter gerendeerd dan het wereldwijde gemiddelde, maar ook beter dan aandelen uit China. Van der Kroft: ‘Kijk je echter vijf of tien jaar terug dan zijn Indiase aandelen, net zoals Chinese overigens, achtergebleven.’

De belangrijkste verklaring dat beide landen achterbleven bij de MSCI World – de graadmeter voor ontwikkelde beurzen – zijn de meer dan prima rendementen op Wall Street. Van der Kroft: ‘Veel kapitaal vloeide naar de Amerikaanse markt, relatief weinig naar opkomende landen. Een sterke dollar is nu eenmaal niet gunstig voor deze landen.’

India: veel potentie

De eerste termijn van premier Narendra Modi werd vijf jaar geleden als een goed instapmoment voor de Indiase beurs gezien, maar terugkijkend was dit te vroeg. De hervormingsagenda van Modi was goed voor de lange termijn, maar zorgde voor economische schokken op de korte termijn. De demonetisatie-maatregelen, de introductie van een landelijke BTW en de herinrichting van de financiële sector maakten de Indiase beurs even minder populair. ‘Wellicht dat je op dit moment wat contrair moet denken, want het land biedt veel groeipotentieel. In China zie je inmiddels een middenklasse ontstaan met een goed bestedingspatroon, in India is deze ontwikkeling echter nog maar net begonnen’, aldus Van der Kroft.

Hoge koerswinstverhoudingen

Kansen ziet Comgest vooral in de financiële dienstverlening (banken uitgezonderd), de IT-sector, infrastructuur en consumentenbedrijven die profiteren van een groeiende middenklasse. ‘Denk aan Colgate Palmolive India of Hindustan Unilever,’ aldus Van der Kroft.

Beleggers zouden afgeschrikt kunnen worden door hoge koerswinstverhoudingen in India. Van der Kroft wijst er echter op dat het groeipotentieel ook erg hoog is. ‘In de VS noteert het aandeel Colgate 24 keer de winst, het Indiase dochterbedrijf heeft echter een koerswinstverhouding van maar liefst 47. Dat lijkt wel erg duur, maar je moet wel rekening houden met het veel hogere groeipotentieel.’

De zogeheten PEG-ratio koppelt de koerswinstverhouding aan de groeivooruitzichten. Hoe lager de ratio, des te minder een belegger betaalt voor die groei. Van der Kroft: ‘De PEG-ratio van moederbedrijf Colgate is 7,15 en die van de Indiase dochter is 5,2. Natuurlijk moet die groei er uiteindelijk wel komen, anders betaal je te veel. Maar daar richt je je analyses op als actieve belegger.’

De Indiase markt kan ook via het buitenland worden aangeboord. ‘Voor de Indiaas-Japanse-joint-venture Maruti-Suzuki betaal je 33 keer de winst. Dat is echt veel voor een autoproducent. Het Japanse Suzuki, dat 80% van haar omzet uit deze joint-venture haalt, noteert in Japan 13 keer de winst. Beleggers die niet in silo’s denken, kunnen van de waardeverschillen gebruikmaken. We hebben daarom in het Japanse bedrijf een belang genomen’, aldus Van der Kroft.

Risicobeheersing

Comgest belegt sinds 1985 in aandelen en heeft inmiddels 30 miljard euro onder beheer, de helft daarvan is via beleggingsfondsen zoals Comgest Growth China en Comgest Growth India in emerging markets belegd. De vermogensbeheerder kiest daarmee nadrukkelijk voor de potentiële groei van deze markten.

In veel wereldwijde beleggingsportefeuilles en indices nemen emerging markets nog een bescheiden plaats in, de enorme omvang van economieën als die van China en India ten spijt. De hoge volatiliteit schrikt beleggers af, zo meent Van der Kroft. Ook de grote invloed van de politiek in deze landen, waarbij overheden beslissingen kunnen nemen die tegen het belang van aandeelhouders ingaan, wordt als een risico gezien. ‘Het is daarom verstandig niet te veel in bedrijven te beleggen die van nationaal, strategisch belang zijn’, aldus Van der Kroft.

De komende jaren blijft de volatiliteit groot, zo verwacht Van der Kroft. ‘Met name de houding van de VS in de handelsstrijd en de technologiediscussie met Azië zal belangrijk zijn. Volatiliteit biedt voor een actieve belegger echter ook kansen.’

Het is wel zaak de risico’s te beperken. ‘Immers, als je portefeuille met 50 procent in waarde daalt, heb je een stijging van 100 procent nodig om dat weer goed te maken’, aldus Van der Kroft. ‘Wij beperken het risico door in bedrijven te beleggen met een stabiele winst- en omzetgroei, die minder afhankelijk zijn van economische groei. Dat betekent dat we onze rendementen vooral behalen als aandelenmarkten het moeilijk hebben en enigszins achterblijven in sterk stijgende beurzen.’

