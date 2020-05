Waarom de beurs – de AEX – blijft stijgen

Terwijl door de coronacrisis de wereldeconomie in een diepe recessie duikt en werkloosheidscijfers records bereiken, toonden de aandelenbeurzen een opmerkelijk herstel.

Hoe komt het toch dat de koersen na de dramatische val in maart weer zijn gestegen? Op een moment dat we de negatieve gevolgen van de pandemie nog maar net beginnen te bevatten. Zijn beleggers gek geworden, of heeft de markt toch altijd gelijk? BinckBank geeft 10 plausibele redenen.

-1- Buy the dip

Optimisme is een belangrijk kenmerk van een groot aantal beleggers. En ondanks de hard om zich heen slaande coronacrisis geloofd een groot aantal van hen – en blijft geloven – in mooie rendementen. Niet alleen op de lange, maar ook op korte termijn. Zij vinden het een perfect moment om voordelig in te stappen of met korting bij te kopen.

-2- Search for yield

De coronacrisis heeft niets veranderd aan de extreem lage rentestanden. Integendeel, de druk op de rente en de verwachting dat de historisch lage tarieven nog lang zullen blijven is alleen maar toegenomen.

-3- Centrale banken

Centrale banken hebben de crisis aangegrepen voor een nieuwe en ongekend grote golf aan monetaire verruiming plus opkoopprogramma’s van obligaties en bedrijfsleningen. Dit zorgt voor een enorme toestroom aan nieuw geld die – net als in de afgelopen jaren – weer voor een groot deel naar de financiële markten stroomt.

-4- Overheden lappen

Ook de Europese Commissie en overheden van getroffen landen geven biljoenen extra uit om de dramatische effecten voor de economie te verzachten en te voorkomen. Daarbij klonk zelfs een ‘whatever it takes’.

-5- Tech, tech, tech

Niet alleen de medische sector is daardoor in trek bij beleggers, maar met name de big tech lijkt zich niets aan te trekken van de wereldwijde crisis. Bedrijven als Alphabet, Amazon, Apple, Facebook en Microsoft worden zelfs als de grote winnaars gezien. Het feit dat deze zogenaamde FAAAM-bedrijven qua weging inmiddels meer dan 20% van de S&P-500 uitmaken en tech ook de Nasdaq-100 domineert verklaart deze recent hard opgelopen indices.

-6- China en opkomende markten

Europa en de VS krijgen harde klappen en tellen veel coronadoden, maar grote delen van de wereld hebben veel minder last van de corona-pandemie. China, dat in no time overeind krabbelde, kan uiteindelijk ook de westerse economieën versneld uit de crisis helpen.

-7- Cheap energy

Daarbij helpt zeker ook de momenteel zeer lage energie- en andere grondstofprijzen. Hoewel landen (o.a Rusland) en bedrijven (o.a. Shell) daardoor klappen krijgen is dit voor andere getroffen sectoren een geschenk uit de hemel. Lage energieprijzen kunnen ook de rest van de economie sneller en voordeliger uit de crisis trekken.

-8- Hoop op vaccin

Ondanks het verwoestende effect op economie en bedrijven is er de hoop dat het virus bedwongen wordt. Dat we er mee kunnen leven én dat we het kunnen bedwingen middels een vaccin. Een vaccin dat gaat komen, alleen is de vraag wanneer. Een flinke groep beleggers speculeert al op dit goede nieuws, dat markten ongetwijfeld een boost zal geven.

-9- Looking ahead

Maar kijken naar de toekomst gaat niet alleen om corona. Beleggers die een langere tijdshorizon hebben kijken naar historische cijfers en zijn er van overtuigd dat binnenkort ook aandelenbeleggingen gewoon weer positieve rendementen zullen opleveren. Dat mooie bedrijfswinsten en dividenden straks weer heel gewoon zijn.

-10- FOMO

En dan is er nog de groep beleggers die alleen maar extra onrustig wordt van de negen bovenstaande punten. Ze zagen de beurs dalen, maar zien deze nu rap weer stijgen: The Fear of Missing Out (FOMO). Ze weten niet goed of wat gebeurt ook echt fundamenteel is; ze willen het risico vermijden de rit omhoog te missen. En investeren.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

