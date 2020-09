Waarom wel beleggen in logistiek en niet in retail (+kansen)

De vastgoedsector is hard getroffen door de pandemie, maar de prijsdalingen zijn niet zo groot als tijdens de financiële crisis. Dit stelt Fergus Hicks, vastgoedstrateeg bij UBS Asset Management.

De verschillen tussen sectoren zijn groot en beleggers moeten er in de post-pandemiewereld rekening mee houden dat de trends per sector belangrijker worden dan ontwikkelingen in specifieke landen en regio’s. “De trends die we voor de covidcrisis zagen, zijn door de pandemie nog veel sneller werkelijkheid geworden. Deze trends bewegen zich binnen sectoren, en zijn veel minder specifiek land- of regio gebonden. Reden waarom we momenteel een neutrale allocatie aanraden voor de regio’s. Bovendien hebben centrale banken wereldwijd de rente tot bijna nul gebracht waardoor de hedgingkosten wegvallen.”

Digitalisering en duurzaamheid

Volgens Hicks staat zijn advies over de verschillende sectoren van voor de pandemie, nog grotendeels overeind. “Wij adviseren een overwogen positie in industrieel en logistiek vastgoed, zijn neutraal naar de kantorenmarkt en onderwogen in retail. Het is nog steeds onzeker of mensen ook na de pandemie thuis zullen blijven werken, en wij verwachten forse dalingen in de retailwaardering. Als beleggers in dit segment willen kopen, is dat alleen slim tegen significant lagere prijzen in vergelijking met de pre-crisis waarden.”

Twee thema’s zullen volgens Hicks de vastgoedsector domineren als de pandemie voorbij is. Ten eerste is dat de sterke toename van de afhankelijkheid en het gebruik van digitale middelen. De tweede is het toegenomen belang dat beleggers, overheden en de maatschappij stellen in ESG factoren. “Het is waarschijnlijk dat het vliegverkeer blijvend zal afnemen vanwege de negatieve gevolgen voor het klimaat en dat daardoor het toekomstige toerisme meer binnenlands zal plaatsvinden. Di vormt een probleem voor hotels in kleinere economieën van landen waar toerisme de belangrijkste industrie is.”

