Wanbetaling Rusland?

Na veel speculatie en consternatie over een mogelijk in gebreke blijven, is Rusland begonnen met couponbetalingen op twee van zijn dollarobligaties.

Dit was een opluchting voor de markten, en de koers van de obligaties steeg op het nieuws van de betalingen. Dit mag echter niet worden opgevat als een indicatie van wat er zou kunnen gebeuren met de rest van de Russische obligaties in vreemde valuta, die in totaal meer dan ongeveer 40 miljard USD bedragen, zegt Ben Robins, Emerging Markets debt portfolio specialist bij T. Rowe Price.

Door de aanhoudende oorlog in Oekraïne zijn de uitstaande Russische leningen in dollars of euro’s snel gedaald tot niveaus die een wanbetaling zeer waarschijnlijk maken. Een wanbetaling op overheidsschuld is een uiterst zeldzame gebeurtenis en als hij zich voordoet, zal dat de eerste keer zijn dat dit in Rusland gebeurt sinds 1998. De voorbije weken hebben alle grote ratingbureaus de Russische schuld teruggebracht naar “junk”.

Wat zijn de gevolgen voor de markten?

Voor de Russische obligaties in vreemde valuta zullen de gebeurtenissen waarschijnlijk weinig gevolgen hebben omdat deze obligaties zijn verhandeld op extreem lage niveaus die wijzen op een grote kans op wanbetaling. De ontwikkelingen zouden de aandacht kunnen vestigen op Oekraïne, waar de autoriteiten volhouden dat ze voorlopig zullen blijven instaan voor de aflossing van de buitenlandse schuld. Robins denkt echter dat Oekraïne uiteindelijk waarschijnlijk een of andere schuldsanering nodig zal hebben.

Meer in het algemeen zullen de opkomende markten (EM) voorlopig waarschijnlijk volatiel blijven. De spreads van EM-obligaties zijn de laatste tijd opgelopen, doordat het beleggerssentiment is aangetast door zowel de Oekraïnecrisis als het vooruitzicht van monetaire verkrapping door grote centrale banken zoals de Amerikaanse Federal Reserve. Daardoor werden EM-obligaties getroffen door uitstroom, een trend die volgens Robins op korte termijn kan aanhouden.

Zijn er bredere macro-economische implicaties?

De laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Russische obligaties komen bovenop de toch al slechte toestand van de Russische economie. De sancties tegen Rusland zijn de zwaarste die in een generatie aan een grote economie zijn opgelegd en zullen waarschijnlijk een grote krimp in de Russische economie veroorzaken.

Volgens Robins zijn er twee primaire kanalen waarlangs de situatie in Oekraïne kan overslaan naar de opkomende markten in ruimere zin: de grondstoffenprijzen en de financiële geldstromen. Voor grondstoffenimporteurs, zoals India, zijn stijgende grondstofprijzen een negatieve schok, die waarschijnlijk inkomsten aan de economie zal onttrekken en inflatie zal genereren, wat tot een vertraging van de bedrijvigheid zal leiden. Voor grondstoffenexporteurs, zoals Brazilië, zijn stijgende grondstofprijzen een positieve schok, die waarschijnlijk de economische activiteit zal aanwakkeren. De inflatiedruk kan ertoe leiden dat de centrale banken van de opkomende landen meer renteverhogingen doorvoeren en de rente langer hoger houden. Tot dusver heeft dit slechts geleid tot een bescheiden herprijzing van de lokale rente in opkomende landen, aangezien agressieve renteverhogingen al tot op zekere hoogte waren ingeprijsd.

Waar verder op letten?

Voor de betrokken obligaties geldt een aflossingsvrije periode van 30 dagen alvorens een wanbetaling kan worden uitgesproken. Aangezien de komende weken couponbetalingen en aflossingen van andere Russische buitenlandse schulden zullen plaatsvinden, verwacht Robins meer aankondigingen en krantenkoppen over dit onderwerp.

Meer in het algemeen blijft Robins de situatie in Oekraïne nauwlettend volgen. Het basisscenario van T. Rowe Price is dat de oorlog zich voorlopig zal voortslepen. Aan de andere kant zijn er besprekingen tussen Oekraïne en Rusland aan de gang en kan de situatie snel veranderen. Het sentiment kan omslaan als een van beide staartrisico’s werkelijkheid wordt: ofwel zijn er tekenen van een oplossing van het conflict, waardoor het sentiment verbetert, ofwel verslechtert de situatie, waardoor het sentiment verder daalt.

