Wanneer welke ETF’s kopen?

Beleggers kunnen extra rendement behalen door in aandelen te beleggen met bepaalde kenmerken, een bezigheid die bekend staat als factorbeleggen. Nu scoren de kwaliteits-, dividend- en lage volatiliteitsaandelen goed, blijkt uit een analyse van Flexshares.

De ETF-aanbieder analyseerde voor dit onderzoek bijna 100 jaar aan inflatiecijfers. Als referentie voor de marktrendementen werden de Russell 1000 en de MSCI World gebruikt. Wat blijkt in perioden van hoge inflatie? Dat reële aandelenrendementen, na correctie voor inflatie, negatief werden, vooral wie belegde in wereldwijde aandelen. Zij gingen dus achteruit in koopkracht.

Extra rendement

Nu is al heel lang bekend dat beleggen in factoren kan zorgen voor extra rendement. Maar een vraag die nog openstond was: geldt dit ook in een hoog inflatieregime? Het antwoord daarop is een eenduidig ja. Vooral de factoren lage volatiliteit, kwaliteit en dividend blijken het goed te doen, zowel in de Amerikaanse aandelenmarkt als daarbuiten.

Dat is goed te verklaren. Zo zijn aandelen van hoogwaardige bedrijven dankzij hun sterke concurrentiepositie goed in staat de winstgevendheid op peil te houden door oplopende kosten door te berekenen aan consumenten. Ook zijn ze minder afhankelijk van externe financiering, die in tijden van hoge inflatie duurder kan worden. Dividend- en lage volatiliteitsaandelen hebben weer andere kenmerken waarom ze het goed doen in een inflatoire omgeving.

VIX

Met betrekking tot de volatiliteit analyseerde Flexshares de CBOE VIX-index sinds 1990, ook wel de angstgraadmeter voor beleggers genoemd. Ook hieruit komt naar voren dat de factoren kwaliteit, lage volatiliteit en dividend zorgen voor overrendement als de marktvolatiliteit hoog is.

Echter, periodes van hoge inflatie en volatiliteit komen en gaan. Dalen ze weer tot lagere niveaus, dan presteren lage volatiliteits- en dividendaandelen juist minder dan het marktgemiddelde. Bij het ontwerp van een dividend- en lage volatiliteitsstrategie moet daar dus rekening mee gehouden worden, benadrukt Flexshares. De integratie van de kwaliteitsfactor verhelpt dit probleem voor een belangrijk deel.

