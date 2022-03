Wat kopen vrouwelijke beleggers?

Saxo Bank ziet het aantal nieuwe klanten wereldwijd toenemen en een groot deel daarvan is vrouw. In 2020 steeg bij de Deense bank het aantal nieuwe vrouwelijke beleggers met 354%, ten opzichte van 288% voor mannen. In Nederland zijn bekende aandelen als Shell, ASML en Philips het populairst bij vrouwen.

De positieve trend van vrouwelijke beleggers zette zich voort in 2021 en aan het begin van 2022. In het lopende jaar verwelkomde maar liefst de helft van de kantoren van Saxo Bank meer dan 25% nieuwe vrouwelijke klanten. De instroom van nieuwe vrouwelijke klanten is over het algemeen ook jonger.

De meerderheid van de nieuwe klanten bij Saxo Bank is tussen de 31 en 40 jaar oud. Meer dan 50% van de nieuwe vrouwelijke cliënten is echter tussen de 20 en 40 jaar oud. Dat is in overeenstemming is met de wereldwijde trend dat meer jongeren dan ooit tevoren beleggen.

“Op deze Internationale Vrouwendag vinden wij het bemoedigend om te zien dat meer vrouwen voor Saxo kiezen. Hoewel we nog steeds ver verwijderd zijn van een gelijke vertegenwoordiging, gaat de trend momenteel de goede kant op”, meent Kim Fournais, oprichter en CEO van Saxo Bank. “Saxo is vastbesloten om de kloof tussen mannen en vrouwen op het gebied van beleggen te blijven dichten en vrouwen te ondersteunen bij hun beleggingen. We doen dit door middel van diverse initiatieven voor klanten, zoals het bieden van deskundige inzichten over beleggen, educatieve seminars en lage kosten”, aldus Fournais.

Voor de belangrijkste markten zijn dit de populairste aandelen bij vrouwelijke klanten in 2022 (gegevens verzameld op 24/02/2022):

Nederland

1. Shell

2. ASML

3. Philips

4. ING

5. ASMI

6. Aegon

7. ArcelorMittal

8. BESI

9. Just Eat Takeaway’

10. Unilever

Wereldwijd

1. Meta

2. Tesla

3. Novo Nordisk

4. Microsoft

5. Apple

6. ASML

7. iShares Core S&P 500 UCITS ETF

8. Vestas

9. Nvidia

10. Shell

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17095 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht