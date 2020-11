Wat kunnen we verwachten van de cryptomarkt in 2021?

De cryptomarkt is ontzettend hard gegroeid in 2020 en vrijwel alle analisten verwachten dat dit doorzet in 2021. Er zijn meer dan 7.500 verschillende cryptomunten die samen een waarde van 400 miljard euro vertegenwoordigen. Wat kun je verwachten van de cryptomarkt in 2021?

Cryptocurrency’s zoals bitcoin en ethereum zijn veerkrachtig gebleken in 2020. De belangstelling van beleggers, consumenten en grote investeerders, is gedurende het jaar flink toegenomen. Hoe kan dat ook anders? De hele cryptomarkt stortte door de coronacrisis in maart als een pudding in elkaar. Maar sindsdien is bijvoorbeeld de bitcoin koers verdrievoudigd. De een na grootste cryptomunt ethereum, is zelfs verviervoudigd.

Grote institutionele investeerders

Hoewel het handelsvolume voor particuliere investeerders teruglopen, springen grote instellingen juist aan boord. Institutionele beleggers zorgen voor een groter handelsvolume dan de meeste individuele beleggers, wat betekent dat zelfs als er minder handelaren zijn die transacties uitvoeren, de koersen stijgen.

Er zijn verschillende mogelijke ontwikkelingen die kunnen plaatsvinden in 2021 die een enorme impact kunnen hebben op institutionele deelname aan de cryptomarkt. Als bitcoin bijvoorbeeld op de Nasdaq of een vergelijkbare beurs wordt aangeboden, krijgt het onmiddellijk een boost in reputatie en waarde.

Dat klinkt misschien vergezocht, maar in 2020 heeft PayPal aangekondigd bitcoin te accepteren op het betaalplatform. Dit zorgt ervoor dat 350 miljoen mensen makkelijk toegang tot bitcoin hebben en dat 26 miljoen winkeliers ineens bitcoin kunnen accepteren.

Terugkerend fenomeen: Bitcoin ETF

Jarenlang hunkeren investeerders naar een bitcoin ETF die beschikbaar is voor reguliere beleggers. Dit maakt het voor bijvoorbeeld Amerikanen interessant om naast te investeren in aandelen, via een fonds ook in bitcoin te investeren. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft tot nog toe herhaaldelijk bitcoin ETF aanvragen afgewezen of uitgesteld.

Analisten zijn van mening dat de goedkeuring van een bitcoin ETF een grote impact zou kunnen hebben op de cryptomarkt. Hierdoor opent de hele cryptomarkt voor investeerders die graag willen deelnemen zonder de risico’s die gepaard gaan met het rechtstreeks verkopen en kopen van bitcoin.

Stablecoins nemen de leiding

Stablecoins zijn digitale munten die zijn gekoppeld aan een valuta zoals de dollar of de euro. Dit type cryptocurrency kan volgend jaar hard groeien. Veel Centrale Banken, waaronder de ECB, onderzoeken de mogelijkheden van een eigen stablecoin. In ons geval zou dat kunnen leiden tot een digitale euro.

Blockchain blijft groeien

Hoewel het moeilijk is om te zeggen welke cryptocurrency’s in 2021 ontzettend hard stijgen, kun je met zekerheid zeggen dat 2021 een goed jaar wordt voor de cryptomarkt. Blockchain, de onderliggende technologie achter veel cryptocurrency’s, heeft zich ver buiten de crypto industrie verspreid en zal dit jaar waarschijnlijk veel nieuwe toepassingen zien.

Geschreven door: Advertorial Bovenstaande advertorial geeft u actuele informatie over een product of dienst. De redactie gaat uit van de betrouwbaarheid van de aangeleverde informatie door de aanbieder, maar kan hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen.

