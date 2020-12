Wat moeten obligatiehouders doen als de inflatie stijgt

Voor het eerst in zeer lange tijd zou de wereldwijde inflatie kunnen gaan stijgen.

De impact van de Covid-19-pandemie, in combinatie met toenemende inflatoire trends en een sterke groei van de geldhoeveelheid, zou de inflatie kunnen opstuwen tot niveaus die we sinds de financiële crisis niet meer hebben gezien. Als in 2021 weer sprake is van een hoge inflatie, hoe moeten obligatiebeleggers daar dan op reageren?

De reactie van beleggers zou volgens NN Investment Partners (NN IP) sterk moeten afhangen van wat de centrale banken doen. Staan ze de hogere inflatie toe of gaan ze agressief verkrappen om dit tegen te gaan? NN IP acht de kans op het eerste het grootst.

Meer dan verwacht

Als de inflatie de verwachtingen overtreft, zullen nominale staatsobligaties het waarschijnlijk slecht doen. Inflatiegerelateerde staatsobligaties zijn een beter vastrentend alternatief, omdat de coupon en de aflossing van de hoofdsom zijn gekoppeld aan een nationale inflatie-index (of aan die voor de eurozone). Deze obligaties zullen vooral goed presteren als de centrale banken hun beleidsrentes onveranderd laag houden, wat waarschijnlijk de stijging van de reële rente zal beperken. Inflatiegerelateerde obligaties zullen het ook beter doen dan nominale obligaties als de centrale banken de rente verhogen, maar het totaalrendement zou dan negatief kunnen zijn. Onder die omstandigheden is cash het beste alternatief voor vastrentende waarden.

Onzeker

Jaco Rouw, Senior Portfolio Manager Fixed Income bij NN IP: “Veel beleggers maken zich zorgen over wat er zal gebeuren als de dreiging van het Covid-virus eenmaal naar de achtergrond is verdwenen en het herstel van de economie in volle gang is, geholpen door de stevige versoepelingsmaatregelen van de centrale banken en fiscale beleidsmakers. Het is helemaal niet zeker dat de inflatie weer zal gaan oplopen, maar de Covid-19-crisis zou hier zeker aan kunnen bijdragen.

“Ten eerste is de globalisering in de afgelopen 30 jaar een belangrijke aanjager van desinflatie geweest, maar in de afgelopen tien jaar begon dit al te stagneren. De pandemie zou voor een totale ommekeer kunnen zorgen doordat de kwetsbaarheid van internationale toeleveringsketens zichtbaar wordt. Dit kan ertoe leiden dat ondernemingen hun productie terughalen uit lagelonenlanden, waardoor de positie van arbeiders in westerse economieën sterker wordt en er een opwaartse druk op de lonen ontstaat.

“Daarnaast was de fiscale en monetaire beleidsreactie op de Covid-19-crisis tijdig, sterk en vaak gecoördineerd. Na de financiële crisis bleven de opkopen van de centrale banken binnen het banksysteem. Nu neemt de bredere geldhoeveelheid toe door directie liquiditeitsinjecties en die maatregelen zijn relevanter voor de reële economie.

“Onder die omstandigheden achten we de kans behoorlijk dat de inflatie zal stijgen naar de hoogste niveaus sinds de financiële crisis.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15540 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht