Welkom in de Benjamin Button-economie

In de film The Curious Case of Benjamin Button uit 2008 wordt de hoofdpersoon, gespeeld door Brad Pitt, steeds jonger en verandert hij van een oude man in een jong kind. Iets soortgelijks lijkt nu vreemd genoeg ook te gebeuren met de Amerikaanse economie, stelt Jared Franz, econoom bij vermogensbeheerder Capital Group.

“In plaats van een conjunctuurcyclus met vier fasen – begin, midden, eind en recessie – die we sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog gewend zijn, lijkt het erop dat de economie nu terugschakelt. Van een conjunctuur die wordt gekenmerkt door een strak monetair beleid en stijgende kostendruk, gaan we naar een conjunctuur in het midden van de cyclus, waarin de bedrijfswinsten hun hoogtepunt bereiken, de kredietvraag aantrekt en het monetaire beleid over de gehele linie vrij neutraal is.

De volgende stap zou dan een recessie zijn, maar volgens mij zijn we dat pijnlijke deel van de conjunctuurcyclus al voorbij en zijn we in feite weer een stapje dichterbij gekomen in de richting van een gezondere economie.

Amerikaanse economie gaat terug naar de toekomst

Hoe is dit te verklaren? Net als in de film is dit enigszins een mysterie, maar ik denk dat de Benjamin Button-economie voor een groot deel het gevolg is van post-pandemische verstoringen op de Amerikaanse arbeidsmarkt die kenmerkend zijn voor het einde van de cyclus. Er zijn echter andere economische indicatoren waarvan ik denk dat die momenteel betrouwbaarder zijn, die aangeven dat we nu midden in de cyclus zitten.

Als de Amerikaanse economie, zoals ik denk, midden in de cyclus zit, dan staan we mogelijk aan de vooravond van een meerjarige expansieperiode die misschien pas in 2028 tot een recessie leidt. In het verleden zorgde een dergelijk economisch klimaat voor rendementen op de aandelenmarkt van rond de 14% per jaar en waren de omstandigheden voor obligaties over het algemeen gunstig.

