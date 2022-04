Winnaars Cashcow Awards en Beste Vermogensbeheerder

Vanochtend zijn de prestigieuze Cashcow Awards 2022 uitgereikt tijdens de BeleggersFair Kennis Update Online. Fintessa Vermogensbeheer won de award voor ‘Beste Vermogensbeheerder’. ABN Amro won de Cash Publieksprijs, VanEck Europe de Cash ETF-prijs en de Cash Innovatieprijs is gewonnen door eToro.

Beste Vermogensbeheerder: Fintessa Vermogensbeheer

Wat denken jullie dat de kracht is waarom beleggers jullie deze prijs hebben laten winnen?

Martine Hafkamp, algemeen directeur Fintessa Vermogensbeheer: “We zijn een ‘ouderwetse’ vermogensbeheerder. Voor ons betekent dat dat wij consequent het lange termijn doel voor ogen houden en niet meegaan met de waan van de dag. We gaan nuchter met veranderende omstandigheden om en verzetten indien nodig een paar bakens. Krantenkoppen in chocoladeletter beïnvloeden misschien wel het korte termijn sentiment op de beurzen, maar je moet je altijd afvragen wat de invloed van die ontwikkelingen zal zijn op je individuele beleggingen. Wij geloven in een goed gespreide beleggingsportefeuille over zowel groei- als waarde aandelen. Met de hoge inflatie in het achterhoofd is het nog belangrijker om goed te focussen op bedrijven met een sterke prijszettingsmacht.

Om onze cliënten dat geruste gevoel te laten houden dat zij de zorg over hun vermogen terecht uit handen hebben gegeven aan ons, hechten wij ook erg aan persoonlijke aandacht. Een goede en heldere uitleg is daarbij essentieel. Wat wij gaan doen om de prijs eventueel nog een keer te winnen: We blijven hetzelfde doen als in de afgelopen jaren. Dat wil zeggen dat we onze eigen (beleggings)visie blijven volgen en dat we blijven uitgaan van onze eigen kracht.”

De andere genomineerden waren Care IS, OHV Vermogensbeheer, Van Lieshout & Partners en Wierda & Partners.

Cash ETF Prijs: VanEck

Martijn Rozemuller, CEO VanEck Europe: “Allereerst onze dank aan iedereen die op ons gestemd heeft! Wij zijn erg blij met, en trots op, de Cash ETF-prijs. Vooral omdat dit een publieksprijs is, en dus een blijk van waardering van onze klanten. Ik denk dat we dit in de eerste plaats aan onze goede producten te danken hebben, maar ook zeker aan de manier waarop wij met beleggers communiceren. Wij streven er naar om laagdrempelig toegankelijk te zijn, en vragen van beleggers snel en adequaat te beantwoorden. Iets waar we regelmatig positieve feedback over ontvangen, en dus ongetwijfeld bijdraagt aan het winnen vd prijs. Uiteraard zullen we ook de komende jaren ons best doen om op dit vlak aan de verwachtingen van onze beleggers te blijven voldoen. Hopelijk leidt dit ertoe dat we de Cash ETF-prijs ook de komende jaren zullen ontvangen, aan onze inzet zal het niet liggen!”

De andere genomineerden waren Amundi, iShares BlackRock, State Street SPDR ETF’s en Vanquard.

Cash Publieksprijs: ABN Amro

De andere genomineerden waren ASN Bank. DeGiro, ING en Rabobank.

Cash Innovatieprijs: eToro

De andere genomineerden waren DeGiro, ING, Nxchange en Saxo Bank.

De Cashcow Awards is een initiatief van Cashcow.nl, Cash magazine en beleggersclub Bull Up. Lezers en bezoekers van Cashcow.nl, Cash magazine en de beleggersclub Bull Up hebben hun stem uitgebracht. Dat ging in twee rondes. Vanuit een longlist werden door de bezoekers en lezers per categorie genomineerden aangewezen. In de tweede ronde werd een stem uitgebracht op de genomineerden. De belegger heeft gekozen. Later dit jaar zullen diverse Cashcow Awards worden uitgereikt tijdens de BeleggersFair.

