Winnaars en verliezers halfgeleiders

Een nieuwe supercyclus in halfgeleiders kent niet alleen kansen, maar ook risico’s. Dat schrijven Yishan Cao en Geraldine Sundstrom, respectievelijk Credit Research Analyst en portfoliomanager bij ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco.

Cao en Sundstrom wijzen erop dat de halfgeleiderindustrie een belangrijke motor is voor het economisch herstel. De wereldwijde technologie-uitgaven zullen naar verwachting toenemen, wat de vraag naar halfgeleiders zal stimuleren en zal leiden tot een bovengemiddelde groei voor de sector.

Dit biedt volgens Pimco kansen, maar Cao en Sundstrom waarschuwen ook voor de risico’s voor beleggers. Het recente tekort aan halfgeleiders, veroorzaakt door een verstoring tussen vraag en aanbod door COVID-19 en geopolitieke spanningen tussen de VS en China, kan het economisch herstel vertragen. Zo zouden toenemende spanningen tussen de twee grootmachten de bevoorradingsproblemen kunnen verergeren.

Het beleidsstandpunt van president Joe Biden ten aanzien van China is van cruciaal belang voor de wereldwijde toeleveringsketen van halfgeleiders. Ook China’s pad naar zelfvoorziening in halfgeleiders is een risico op middellange tot lange termijn, dat het concurrentielandschap ingrijpend zou kunnen veranderen.

Het chiptekort leidt ook tot hogere prijzen van IT-hardware. Dit zou volgens Pimco een langdurig fenomeen kunnen zijn. Chinese makers van huishoudelijke apparaten zijn voor het eerst in decennia begonnen met het aankondigen van opmerkelijke prijsstijgingen. Voor een deel is dit ook het gevolg van onvoldoende aanvoer van grondstoffen wat de prijzen kan opdrijven en de detailhandelsverkopen en marges op halfgeleiderintensieve apparaten kan drukken.

Winnaars en verliezers

Cao en Sundstrom verwachten dat landen als China, Taiwan en Zuid-Korea de komende jaren vooroplopen in de kapitaaluitgaven voor halfgeleiderproductie. Zij vertegenwoordigen in 2021 meer dan 70% van de wereldwijde kapitaaluitgaven. “De export van halfgeleiders was in 2020 goed voor 6% van het bbp van Zuid-Korea en 20% van het bbp van Taiwan. Taiwan en Zuid-Korea zullen waarschijnlijk de komende drie tot vijf jaar leiders blijven op het gebied van deze technologie en de economische groei en hun valuta ondersteunen.”

Andere winnaars van het wereldwijde tekort aan chips zijn waarschijnlijk fabrikanten van halfgeleidermachines en toonaangevende bedrijven die een betere onderhandelingspositie hebben om chips in te kopen.

Daarentegen verwacht Pimco grotere uitdagingen voor kleinere autofabrikanten, consumentenelektronicabedrijven en industriële bedrijven die niet in staat zijn om de benodigde aanvoer van chips veilig te stellen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15944 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht