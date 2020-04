Winstdalingen sterker dan verwacht

Legal & General Investment Management (LGIM) verwacht een veel grotere daling van bedrijfswinsten, dan de markt lijkt in te prijzen. Experts van de Engelse vermogensbeheerder houden rekening met een winstdaling over de gehele breedte van de markt van zo’n 40-50%.

Toch stelt Lars Kreckel, Global Equity Strategist bij LGIM: “Het loont de moeite verder te kijken dan alleen het klassieke earnings model. Als we kijken naar sectoren, dan zie we toch nog een paar lichtpuntjes.”

Ten eerste ziet Kreckel verschillen in de samenstelling van de Amerikaanse indices. “In vergelijking met de crisis in 2008 hebben de sectoren financials en energy, die toen de hardste klappen kregen, ongeveer de helft van weging in de index.

Daarnaast is de weging van technologiefondsen grofweg verdubbeld sinds de financiële crisis. “We moeten niet vergeten dat sommige techbedrijven nu verborgen zijn buiten de officiële technologiesector. Neem bijvoorbeeld Amazon, dat nu in de consumentensector zit en bijvoorbeeld Facebook of Alphabet die nu in de communicatiesector zitten.”

Er is goede reden om te verwachten dat technologienamen, ruim gedefinieerd, in deze crisis veerkrachtiger blijken dan namen uit andere sectoren. Met name in vergelijking met de index-zwaargewichten van 2008. “Technologie is minder cyclisch dankzij op abonnementen gebaseerde bedrijfsmodellen en de seculiere transitie naar een meer online-economie. Daarnaast profiteren deze partijen op dit moment van het werken op afstand en het houden van sociale afstand”, aldus Kreckel.

De strateeg van LGIM besluit: “We moeten de impact van de economische neergang op de bedrijfswinsten niet minimaliseren: de daling zal waarschijnlijk een van de grootste ooit worden. Echter, een nuchtere en veelzijdige benadering van winstverwachtingen zou ons moeten helpen bij het vinden van waarde in aandelen, op de middellange termijn.”

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

